Mercadinho de Natal traz para Lagoa Santa a magia de papai Noel

Artista Aluízio Figueiredo reúne outros artistas e produtores para a primeira edição do Mercadinho de Natal (foto: Carlos Altman/EM)



Falar de Lagoa Santa, cidade mineira que integra a Rota das Grutas e distante cerca de 33 quilômetros de Belo Horizonte, é falar do arqueólogo dinamarquês Peter Lund, que revolucionou a espeleologia (estudo das cavernas) e morou na cidade no século 19. Fico imaginando o que ele diria (se estivesse vivo) ao visitar a 1ª edição do Mercadinho de Natal, similar aos mercadinhos natalinos de sua terra: “revivo aqui a magia natalina na variedade indescritível de produtos originais, artesanais e orgânicos. Vejo aqui a pureza da sustentabilidade como reaproveitamento de madeiras, garrafas, tecidos que viram objetos de arte. O evento, em prol de ações sociais, é a pura magia do Natal”.





Inspirado no Marché de Noël, tradicional mercadinho natalino europeu, o Mercadinho de Natal chega nesta sexta-feira (18/11) e sábado (19/11) em Lagoa Santa. A casinha rosada, localizada no número 1732 na avenida Getúlio Vargas (orla da Lagoa Central), será a moradia de Papai Noel. Dentro dela, aprendizes do bom-velhinho – designers, artesãos, confeiteiros, padeiros, artistas, cantores, doceiras e tantos outros – darão as boas-vindas aos visitantes. E o melhor, a entrada ao evento é gratuita e pet friendly.

Para os amantes de doces cristalizados e artesanais, a dica é conferir as delícias das confeiteiras da Rota das Doceiras (foto: Rota das Doceiras/Divulgação)

“A proposta é transformar a charmosa casa em um espaço cultural lúdico e oferecer, além de presentes, um local de encontro que reúne gastronomia, música e o encanto do Natal. A presença de integrantes da Rota das Doceiras (que faz parte do patrimônio imaterial de Lagoa Santa) é um doce presentão daqueles”, vibra o artista plástico Aluízio Figueiredo. É ele quem abre as portas da sua loja-ateliê para a realização do evento.

O evento ocorre em uma charmosa casa na orla da Lagoa Central (foto: Carlos Altman/EM)

“Estamos instalados em uma casa na orla, em estilo inglês, que tem muita história para contar. Será aqui que faremos a primeira edição do Mercadinho de Natal com a presença de artistas e artesãos da região. Queremos trazer para esta cidade encantadora, o modelo de negócios comuns na Europa. São produtos genuinamente artesanais, feitos a mão por designers criativos”, comenta Aluízio.

A organização do evento fica a cargo da produtora Silvinha Lacerda, da Lusco Fusco Produções . Com anos de experiência na realização de eventos na cidade, Silvinha fomenta a cultura e realização de eventos focados em economia criativa, sustentável e social em Lagoa Santa e região.





Quem vai participar?

Delicadeza do colar feito com flores naturais da Amana Ateliê (foto: Amana Ateliê/ Divulgação)

Quem for ao evento vai ter a oportunidade de encontrar boas opções de presentes, como os objetos de decoração do artista Aluízio Figueiredo; as cerâmicas da Lu Reis; as biojoias de plantas naturais da Amana Ateliê; os acessórios incríveis da Canopa Macramê; os artigos de decoração terapêuticos da Cianita Acessórios; os brinquedos criativos da Brinque Bem Brinquedos; suculentas e plantas ornamentais da Viver de Verdes; cadernos e blocos exclusivos da Entre Pérolas Papelaria Criativa; aventais criativos e despojados do Ateliê dos Aventais; roupas indianas da Lu Carrusca e os artigos bioenergéticos do Coletivo Desidério.

Peça em cerâmica é sempre uma boa dica de presente. A ceramista Lu Reis apresenta peças de design no Mercadinho (foto: Lu Reis/ Divulgação)





Para comer e beber, prepare-se! No Mercadinho de Natal vai ter balas delícias, geleias especiais, palha italiana gourmet, bolos especiais, panetones, biscoitos natalinos oferecidos pelos confeiteiros de mamãe e papai Noel como: Doce Cuquinha, Frutatte Geleias, Empório Palladar, Bembolados Confeitaria, Balas delícia do Saulo, Puro Sabor Palha Italiana. Para os amantes dos pães veganos, a dica é se deliciar nos Pães do Matheus. E uma praça de alimentação contará com a kombi da Empadas Delícias da Ju e cerveja gelada do É empório, uai! servidos com queijos e embutidos; e para fechar o cardápio, pastéis da Lica’s Lanches. Imperdível!

Prove dos Pães do Matheus, produtos artesanais, veganos, sem glúten e zero lactose (foto: Pães do Matheus/Divulgação)

Guirlanda de chocolate da Doce Cuquinha, excelente dica de presente (foto: Doce Cuquinha/Divulgação)

É Empório Uai! leva para o Mercadinho de Natal queijos mineiros premiados, além cerveja gelada e artesanais (foto: Empório Uai/ Divulgação)









PROJETOS SOCIAIS

A programação cultural terá a participação de jovens talentos da Casa Sr. Tito, de Lagoa Santa. A Banda Flow Dreams é composta por educandos da instituição social e trará um repertório incrível e bem animado na noite de sexta-feira dia 18/11.No repertório, músicas brasileiras e também internacionais. Para quem não conhece, a Casa Sr. Tito tem um projeto social para crianças, adolescentes e mulheres dos bairros Palmital e Vila Fagundes. É dentro dessa casa (e fora também!) que acontecem as atividades do Grupo Escola Amizade e Amor (GEAA). Lá eles oferecem oficinas socioeducativas, além de atendimento psicológico e assistência social, iniciativas de inclusão digital e preparação profissional para geração de renda.E seu nome carrega a importância de quem concebeu e construiu a organização: Lívio Mucio Conrado Silva, o Sr. Tito.

Contato - (31) 3689 – 0380

Feira Agroecológica





A Feira Agroecológica de Lagoa Santa tem iniciativa e apoio da Emater-MG e conta com a participação de 13 feirantes, todo sábado, de 8h às 13h, na Rua Manoel de Paula, 27, pertinho da loja Aluízio Casa, local do Mercadinho de Natal. Na feira agroecológica, você tem a oportunidade de comprar dos agricultores familiares da região, assim como encontrar produtos artesanais comercializados diretamente pelo produtor.





CAPEC - Casa de Apoio às Pessoas com Câncer

Atualmente, a Capec dá assistência a 72 pessoas diretamente e mais de 200 indiretamente. Sendo pacientes entre 1 e 90 anos de idade. A entidade filantrópica oferece alimentação, custeia o transporte para consultas, exames, quimio e radioterapia, além de oferecer atendimento psicológico e diversas atividades de interação por meio das oficinas de artesanato, bordado e pintura completamente gratuitas. Ajudando assim, a garantir melhorias duradouras na qualidade de vida de pacientes oncológicos que se encontram em situação de vulnerabilidade social em toda Belo Horizonte e região metropolitana. Você também pode ajudar com o Natal Solidário doando qualquer quantia. Anote a chave PIX: 08.725.760/0001-78 (CNPJ)





Rota das Doceiras

É impossível pensar em Lagoa Santa e não lembrar da Gruta da Lapinha, dos doces, quitandas e artesanatos produzidos pelos moradores daquela região. No intuito de preservar as raízes culturais da região, a Prefeitura juntamente com a comunidade local e as tradicionais doceiras e quitandeiras, se uniram em prol de um projeto batizado “Rota das Doceiras”. Uma ação que resgata e valoriza a cultura local, carrega em seu conceito a hospitalidade mineira e o prazer de bem servir. Em 2017, o modo artesanal de se fazer os doces e quitandas da Lapinha foi registrado como “patrimônio imaterial do município'', um instrumento legal de preservação definido pelo Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico. O modo de fazer os doces na região, tornou-se um meio de valorização cultural imaterial brasileiro.









Anote na agenda os horários do Mercadinho de Natal





Night Market, dia 18/11 (sexta-feira) - começa às 16h e vai até às 22h.

No dia 19/11 (sábado), o mercadinho será de 10h às 17h

Local: Avenida Getúlio Vargas, 1732, Bairro Joana D’Arc, na Orla de Lagoa Santa.









Papai Noel

Seja um Papai Noel para crianças e idosos carentes neste Natal. Durante os dias do evento, o Mercadinho irá receber doações de brinquedos, roupas, acessórios. Ajude a ajudar. Cada um pode transformar a vida de dezenas de pessoas nesta época do ano.