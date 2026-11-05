Temporais deixam 20 feridos e causam danos em 77 cidades do RS, e tornado atinge Chapecó (SC)

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A chuva e os ventos que atingiram o Rio Grande do Sul entre a noite de terça-feira (3/11) e a manhã de quarta-feira (4/11) causaram danos em ao menos 77 cidades e deixaram 20 feridos no estado, de acordo com informações da Defesa Civil.

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Em Santa Catarina, um tornado atingiu o aeroporto de Chapecó e interrompeu a programação de voos na manhã desta quarta. O impacto do vento quebrou vidraças e entortou estruturas de metal no terminal Serafim Enoss Bertaso e moveu uma aeronave estacionada na pista.

No estado gaúcho, o órgão estadual informou em boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (4) que cerca de 20 mil pessoas foram afetadas pelos temporais, com registros de granizo e alagamentos.

Em Passo Fundo, o acumulado de chuva em seis horas, entre 6h e 12h, chegou a 126 mm. Segundo a Defesa Civil municipal, um carro caiu em uma cratera aberta em uma rua após o desmoronamento do asfalto.

A cidade, principal polo urbano da região norte do estado, registrou danos em 335 casas, com ao menos dez postes caídos e nove vias obstruídas.

A precipitação também superou 100mm em 6h em Ibirubá (104,6 mm) e São Luiz Gonzaga (101,6 mm).

Em Passa Sete, município com 5.500 habitantes na região central do estado, 4.186 pessoas enfrentaram algum tipo de dano causado pelos temporais, como destelhamentos e falta de energia elétrica. Duas casas foram destruídas e 52 ficaram destelhadas.

Em Nova Prata, na serra gaúcha, 15 pessoas ficaram feridas e cerca de 2.700 casas foram danificadas. Também houve registros de dois feridos em Espumoso, e Santo Ângelo, Água Santa e Passa Sete registraram um ferido cada.

Em Espumoso, um posto de gasolina desmoronou devido aos impactos da chuva. Apesar do dano estrutural, não houve feridos no incidente.

Um trecho da rodovia estadual RS-463, entre Tapejara e Coxilha, cedeu após o alto volume de chuva aumentar a vazão de um encanamento subterrâneo próximo ao rio Carreteiro.

O vento chegou a 99,3 km/h em Getúlio Vargas, no norte do estado, e a 94,7 km/h em Santo Ângelo, no noroeste. Outras cidades da região também registraram ventos acima de 80 km/h, como Sinimbu (82,5 km/h), Horizontina (85,3 km/h) e Cacique Doble (89,2 km/h). Em Porto Alegre, houve registro de ventos de 51,9 km/h.

A previsão para os próximos dias é de queda nas temperaturas mínimas, que devem se aproximar dos 10°C, e redução da instabilidade. O sistema de baixa pressão que atua sobre o Rio Grande do Sul deve avançar em direção a Santa Catarina e ao Paraná, estados que registraram chuva nesta quarta.

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