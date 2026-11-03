Motorista interrompe trajeto de ônibus para salvar 12 patos
Condutor da EPT conteve o trânsito para guiar 12 aves com segurança até a margem da pista; gesto de carinho e respeito à vida chamou a atenção
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Um motorista de ônibus interrompeu o trajeto para salvar uma família de 12 patos que tentava atravessar a pista. O episódio ocorreu na altura de Itapeba, em Maricá (RJ), quando o grupo de aves caminhava em direção à rodovia, nesse sábado (31/10).
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O condutor André Luiz Quintanilha, funcionário da Empresa Pública de Transportes (EPT), dirigia o coletivo rumo ao Recanto, em Itaipuaçu. Durante a viagem, ele avistou os animais saindo da vegetação à beira do asfalto. Diante do perigo de atropelamento, decidiu intervir imediatamente.
O grupo que tentava cruzar a pista reunia 12 aves no total:
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duas aves adultas;
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dez filhotes.
Ação para conter o trânsito
Para proteger as aves, o motorista acionou o pisca-alerta, abriu a janela e sinalizou para que os veículos reduzissem a velocidade. A atitude foi gravada por pessoas que passavam pelo local. "Falei: não, vou parar, vou salvar todo mundo!", contou Quintanilha.
Após conter o trânsito, ele desceu do ônibus e conduziu os filhotes até a margem da pista. Os 12 animais conseguiram atravessar sem ferimentos.
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Proteção aos animais e reconhecimento
Quintanilha disse que agiu por gostar de animais e que costuma protegê-los durante as viagens de trabalho.
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A atitude foi elogiada pelo presidente da EPT, Celso Haddad Lopes, que destacou o gesto como exemplo de respeito à vida e "a sensibilidade e o cuidado que representam o coração de Maricá".