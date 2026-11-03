Próximos feriados de 2026: veja quais datas garantem folga prolongada

O feriado de Finados, na segunda-feira (2), proporcionou três dias seguidos de descanso a muitos trabalhadores. Com o término da data, o público volta as atenções para os períodos de descanso seguintes. Ao todo, ainda restam três feriados nacionais no calendário de 2026.

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O ano de 2026 reúne dez feriados nacionais, sendo nove deles em dias úteis. Esse calendário permite planejar períodos prolongados de descanso, especialmente para quem já folga nos fins de semana.

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Próximas datas de folga

A próxima folga nacional ocorre em 15 de novembro, na Proclamação da República. A data cairá em um domingo e não permitirá emenda para quem já descansa nesse dia da semana.

Depois de Finados, o feriado seguinte que possibilita emendar o descanso é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro. A comemoração cairá em uma sexta-feira e garantirá três dias seguidos de repouso para quem não trabalha aos fins de semana.

A data é feriado nacional desde 2023. O Congresso aprovou a mudança, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a medida em dezembro daquele ano.

O calendário encerra os feriados nacionais do ano com o Natal, celebrado em 25 de dezembro. Por cair em uma sexta-feira, a celebração também formará uma folga prolongada de três dias.

Regras de trabalho nos feriados

Nem todos os trabalhadores têm direito à folga nos feriados nacionais. A legislação permite o funcionamento de atividades consideradas essenciais e autoriza a atuação de outras categorias nessas ocasiões.

Os profissionais que trabalham durante o feriado podem receber remuneração em dobro ou obter folga compensatória. A concessão depende das regras previstas na legislação aplicável e nos acordos ou convenções coletivas de trabalho.

Feriados nacionais e pontos facultativos

Veja os feriados nacionais restantes de 2026 e os dias da semana correspondentes:

15 de novembro, Proclamação da República (domingo)

20 de novembro, Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

25 de dezembro, Natal (sexta-feira)

Veja também os próximos pontos facultativos, que podem permitir folgas em alguns casos: