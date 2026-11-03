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Justiça nega recurso e mantém Hytalo Santos na prisão

Decisão judicial confirma prisão preventiva de Hytalo Santos e marido; defesa busca anulação da pena enquanto novas apurações avançam no estado

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
03/11/2026 14:58 - atualizado em 03/11/2026 15:00

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Justiça nega recurso e mantém influenciador Hytalo Santos na prisão
Justiça mantém influenciador Hytalo Santos na prisão crédito: Tupi

RÁDIO TUPI

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A Justiça da Paraíba rejeitou o recurso apresentado pelos advogados de Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro. A decisão judicial desta terça-feira (3/11) manteve a prisão preventiva de ambos. Os dois influenciadores foram condenados em fevereiro de 2026 por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes.

Com o pedido de soltura negado pela Justiça, os criadores de conteúdo continuam detidos no Presídio Desembargador Flóscolo da Nóbrega. O estabelecimento prisional fica situado no município de João Pessoa.

Origem das investigações

O Ministério Público da Paraíba iniciou apurações sobre os influenciadores ainda em 2024, após denúncias sobre a exploração de menores em vídeos para a internet. O caso ganhou projeção em agosto de 2025, momento em que o youtuber Felca apontou a sexualização de jovens nos materiais divulgados pelo influenciador paraibano.

Conforme indicam as autoridades nos autos, a imagem dos adolescentes era explorada com propósitos específicos:

    • ampliar o alcance digital das publicações nas redes sociais;

    • gerar retorno financeiro direto para o casal.

Os autos da investigação também detalham suspeitas de exploração sexual e relatam domínio sobre o cotidiano dos jovens que moravam com eles. Diante desse cenário, Hytalo Santos chegou a publicar uma carta aberta nas redes sociais.

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Prisão em São Paulo e novos procedimentos

A detenção do casal ocorreu em 15 de agosto de 2025 na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Depois de passarem um período detidos em presídios paulistas, os dois foram transferidos para o estado da Paraíba em 28 de agosto daquele ano.

Além da ação que resultou na condenação penal em primeira instância, Hytalo e Israel enfrentam procedimentos investigativos complementares:

    • suspeita de prática de lavagem de dinheiro;

A equipe jurídica que representa os dois influenciadores nega todas as imputações apresentadas pelas autoridades e sustenta a inocência dos clientes. Os advogados apontam irregularidades na sentença judicial e atuam para obter a anulação da condenação na Justiça.

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