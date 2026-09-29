Criança tem dedo cortado em avião da Latam

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma criança teve um dedo cortado pelo cinto de segurança em um voo da Latam que partia de São Paulo para o Rio de Janeiro na segunda-feira, (28/9). O incidente ocorreu no voo LA3122, do Aeroporto de Congonhas, antes da decolagem, enquanto a aeronave era movimentada em direção à pista de táxi.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O caso foi relatado nas redes sociais e confirmado pela companhia aérea. Segundo a Latam, a criança recebeu os primeiros atendimentos de um médico que estava a bordo do avião. A aeronave retornou ao portão de embarque para que a criança pudesse receber cuidados médicos urgentes.

Leia Mais

Após o desembarque, acompanhada pelos responsáveis, a criança foi levada ao posto médico do aeroporto e, em seguida, encaminhada a um hospital para avaliação e atendimento especializado. Uma funcionária da Latam acompanhou a família durante o processo e prestou o suporte necessário.

A companhia não informou a idade da criança nem detalhou as circunstâncias exatas que levaram ao ferimento. Também não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da criança ou o hospital para onde ela foi levada. Em nota, a empresa declarou que se solidariza com a criança e seus familiares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por causa do ocorrido, o voo de retorno, LA3929, que faria a rota entre o Aeroporto Santos Dumont e Congonhas, foi cancelado. A Latam afirmou que está acompanhando o caso e colaborando com os procedimentos conduzidos pelas autoridades competentes.