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Buscas por piloto de 78 anos são suspensas após queda de avião no mar

A aeronave afundou logo após o acidente; a Guarda Costeira procurou pela vítima por quase 12 horas antes de encerrar a operação de resgate

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
23/09/2026 11:16

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Buscas por piloto de 78 anos são suspensas após queda de avião no mar
Membros da Guarda Costeira atuam em helicóptero durante operação de busca por vítima de acidente aéreo crédito: Divulgação

A Guarda Costeira dos EUA suspendeu as buscas pelo piloto de um avião que caiu no mar na segunda-feira, ao sul do farol de Yaquina Head, em Newport. A operação de resgate durou quase 12 horas.

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A aeronave, um modelo Beechcraft B-95, caiu pouco antes das 13h. O único ocupante era um homem de 78 anos, que permanece desaparecido. Segundo relatos, o avião afundou logo após o impacto com a água.

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A queda foi confirmada pela FAA e pela Guarda Costeira.

Operação de resgate

Joel Ewing, uma testemunha que não presenciou o acidente, acompanhou os esforços de busca. Ele descreveu a presença de dois barcos e um helicóptero realizando uma varredura em grade na região.

Segundo Ewing, as equipes de resgate “estavam indo e voltando, cobrindo quase cada centímetro quadrado que podiam”. Ele também notou que o helicóptero continuou as buscas por horas, mesmo após a aparente saída dos barcos.

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A FAA já iniciou a investigação para apurar as causas do acidente. O NTSB, conselho nacional de segurança nos transportes, também deve ser acionado para auxiliar na apuração.


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