Buscas por piloto de 78 anos são suspensas após queda de avião no mar
A aeronave afundou logo após o acidente; a Guarda Costeira procurou pela vítima por quase 12 horas antes de encerrar a operação de resgate
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A Guarda Costeira dos EUA suspendeu as buscas pelo piloto de um avião que caiu no mar na segunda-feira, ao sul do farol de Yaquina Head, em Newport. A operação de resgate durou quase 12 horas.
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A aeronave, um modelo Beechcraft B-95, caiu pouco antes das 13h. O único ocupante era um homem de 78 anos, que permanece desaparecido. Segundo relatos, o avião afundou logo após o impacto com a água.
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A queda foi confirmada pela FAA e pela Guarda Costeira.
Operação de resgate
Joel Ewing, uma testemunha que não presenciou o acidente, acompanhou os esforços de busca. Ele descreveu a presença de dois barcos e um helicóptero realizando uma varredura em grade na região.
Segundo Ewing, as equipes de resgate “estavam indo e voltando, cobrindo quase cada centímetro quadrado que podiam”. Ele também notou que o helicóptero continuou as buscas por horas, mesmo após a aparente saída dos barcos.
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A FAA já iniciou a investigação para apurar as causas do acidente. O NTSB, conselho nacional de segurança nos transportes, também deve ser acionado para auxiliar na apuração.