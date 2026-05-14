Guarda Costeira americana resgata 11 sobreviventes de acidente de avião

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que resgatou 11 pessoas que passaram cinco horas agarradas a uma embarcação inflável depois que seu avião de pequeno porte caiu na costa da Flórida.

Os socorristas resgataram os 11 adultos procedentes das Bahamas de um bote salva-vidas que flutuava a quase 130 quilômetros de Melbourne, Flórida.

As autoridades receberam na manhã de terça-feira o sinal de um transmissor localizador de emergência procedente do pequeno avião, informou a Guarda Costeira em comunicado.

Uma tripulação da Base da Força Espacial Patrick que estava em um treinamento se uniu aos socorristas da Guarda Costeira para localizar o grupo.

"Eles já estavam no bote há quase cinco horas. Dava para perceber só de olhar para eles que estavam angustiados", disse Rory Whipple, um oficial de resgate de combate da Força Aérea.

"Eles não tinham comunicações, então não sabiam que estávamos chegando até que estivéssemos bem em cima deles", acrescentou.

As autoridades das Bahamas investigam o acidente, que suspeitam ter sido provocado por uma pane no motor, indicou a Guarda Costeira.

A comandante da Força Aérea Elizabeth Piowaty disse que é "bastante milagroso" que as 11 pessoas tenham sobrevivido ao acidente.

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