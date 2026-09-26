Aeroportos de São Paulo têm voos cancelados por nevoeiro

Os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e de Cumbica, em Guarulhos, registram cancelamentos e atrasos de voos neste sábado (26/9). O principal motivo foi o nevoeiro que atingiu parte da capital paulista pela manhã. Além disso, um problema na pista do aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, também causou impacto nos voos para a região.

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Em comunicado enviado à reportagem por volta das 15h deste sábado (26/9), a Aena, operadora do aeroporto de Congonhas, informou que o movimento de passageiros na área de check-in permanecia elevado, mas que operava normalmente, com pousos e decolagens e toda a infraestrutura disponível.

A recomendação é de que "passageiros com viagens programadas verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas".





Já a GRU Airport, responsável pelo aeroporto de Cumbica, informou que as operações foram prejudicadas pelo forte nevoeiro. Segundo a concessionária, cinco voos com destino a Guarulhos foram desviados para outros aeroportos e um foi cancelado.

Procuradas pela reportagem, a Gol, a Latam e a Azul, empresas aéreas que tiveram voos cancelados ou atrasados neste sábado, enviaram comunicados individuais, mas com pontos em comum. As três destacaram o nevoeiro como "fato alheio ao seu controle" e afirmam que os clientes afetados receberão a assistência necessária conforme a "Resolução nº 400 da Anac (Agência Nacional de Aviação)".

Já a assessoria da BH Airport, que administra o aeroporto de Confins, informou à reportagem que "a pista de pousos e decolagens foi liberada às 15h08 após a conclusão da intervenção pontual realizada no local."

Voos cancelados do Aeroporto de Congonhas hoje (sábado, 26/09)

07h20 - Belo Horizonte (Gol)

07h20 - São José do Rio Preto (Latam)

07h30 - Belo Horizonte (Latam)

07h40 - Rio de Janeiro (Latam)

08h05 - Porto Alegre (Gol)

08h05 - Florianópolis (Gol)

08h15 - Florianópolis (Latam)

08h20 - Curitiba (Latam)

08h25 - Rio de Janeiro (Gol)

08h30 - Belo Horizonte (Azul)

08h35 - Porto Seguro (Latam)

08h35 - Rio de Janeiro (Latam)

08h50 - Curitiba (Azul)

09h05 - Brasília (Latam)

09h15 - Navegantes (Latam)

09h30 - Salvador (Gol)

09h50 - Rio de Janeiro (Latam)

09h55 - Natal (Latam)

10h25 - Belo Horizonte (Azul)

10h35 - Belo Horizonte (Latam)

12h10 - Rio de Janeiro (Azul)

12h25 - Belo Horizonte (Azul)

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14h00 - Rio de Janeiro (Gol)