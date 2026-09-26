Assine
overlay
Início Nacional
TRANSTORNO

Aeroportos de São Paulo têm voos cancelados por nevoeiro

Recomendação é de que 'passageiros com viagens programadas verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas'

Publicidade
Carregando...
AE
Agência Estado
AE
Agência Estado
Repórter
26/09/2026 18:37

compartilhe

×
A Brazilian airline Gol aircraft prepares to land at Congonhas airport in Sao Paulo July 11, 2011. Brazilian airline Gol Linhas Aereas is considering increasing its orders for Boeing Co aircraft over the next two years after its purchase of rival Webjet, Chief Executive Constantino de Oliveira Jr said Monday. REUTERS/Nacho Doce (BRAZIL - Tags: TRANSPORT BUSINESS)
Companhias aéreas se referiram ao nevoeiro como 'fato alheio ao seu controle' e afirmaram que os clientes afetados receberiam a assistência necessária crédito: D.A Press

Os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e de Cumbica, em Guarulhos, registram cancelamentos e atrasos de voos neste sábado (26/9). O principal motivo foi o nevoeiro que atingiu parte da capital paulista pela manhã. Além disso, um problema na pista do aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, também causou impacto nos voos para a região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Leia Mais






Em comunicado enviado à reportagem por volta das 15h deste sábado (26/9), a Aena, operadora do aeroporto de Congonhas, informou que o movimento de passageiros na área de check-in permanecia elevado, mas que operava normalmente, com pousos e decolagens e toda a infraestrutura disponível.


A recomendação é de que "passageiros com viagens programadas verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas".




Já a GRU Airport, responsável pelo aeroporto de Cumbica, informou que as operações foram prejudicadas pelo forte nevoeiro. Segundo a concessionária, cinco voos com destino a Guarulhos foram desviados para outros aeroportos e um foi cancelado.


Procuradas pela reportagem, a Gol, a Latam e a Azul, empresas aéreas que tiveram voos cancelados ou atrasados neste sábado, enviaram comunicados individuais, mas com pontos em comum. As três destacaram o nevoeiro como "fato alheio ao seu controle" e afirmam que os clientes afetados receberão a assistência necessária conforme a "Resolução nº 400 da Anac (Agência Nacional de Aviação)".


Já a assessoria da BH Airport, que administra o aeroporto de Confins, informou à reportagem que "a pista de pousos e decolagens foi liberada às 15h08 após a conclusão da intervenção pontual realizada no local."



Leia Mais






Voos cancelados do Aeroporto de Congonhas hoje (sábado, 26/09)


07h20 - Belo Horizonte (Gol)


07h20 - São José do Rio Preto (Latam)


07h30 - Belo Horizonte (Latam)


07h40 - Rio de Janeiro (Latam)


08h05 - Porto Alegre (Gol)


08h05 - Florianópolis (Gol)


08h15 - Florianópolis (Latam)


08h20 - Curitiba (Latam)


08h25 - Rio de Janeiro (Gol)


08h30 - Belo Horizonte (Azul)


08h35 - Porto Seguro (Latam)


08h35 - Rio de Janeiro (Latam)


08h50 - Curitiba (Azul)


09h05 - Brasília (Latam)


09h15 - Navegantes (Latam)


09h30 - Salvador (Gol)


09h50 - Rio de Janeiro (Latam)


09h55 - Natal (Latam)


10h25 - Belo Horizonte (Azul)


10h35 - Belo Horizonte (Latam)


12h10 - Rio de Janeiro (Azul)


12h25 - Belo Horizonte (Azul)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


14h00 - Rio de Janeiro (Gol)


Tópicos relacionados:

aeroporto aeroporto-de-congonhas aeroportos agencia atrasos brasil congonhas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay