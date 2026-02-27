Mulher dopa, amarra e tortura homem, posta vídeo e diz que foi vingança

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher de 24 anos foi presa por dopar, amarrar, torturar e roubar um homem de 54 anos na madrugada de quinta-feira (26/2), em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela também gravou parte das agressões e publicou na web. A suspeita foi identificada como Beatriz Elissandra Marques Carvalho e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o crime foi premeditado e ocorreu na casa da investigada. A vítima e a suspeita haviam se encontrado horas antes em um bar da região, onde consumiram bebidas alcoólicas juntos antes de seguirem para a residência dela.

De acordo com a investigação, já no imóvel, o homem foi dopado com cinco medicamentos de efeito sedativo, misturados em uma garrafa de água. Mesmo debilitado, ele não perdeu completamente a consciência. A mulher então o amarrou, passou a agredi-lo fisicamente e o submeteu a sessões de tortura.

Imagens gravadas pela própria suspeita mostram parte das agressões. Nos vídeos, ela aparece usando máscara enquanto registra a vítima ferida. Conforme depoimento à polícia, ela pisou no pescoço e no peito do homem, chutou a cabeça dele contra um móvel, causando cortes e sangramento, e desferiu golpes de faca quando ele tentou pedir socorro.

O homem sofreu fraturas em duas costelas e diversos hematomas na cabeça. Mesmo ferido, ele conseguiu escapar e procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia.

Horas depois, a própria suspeita foi até a UPA à procura da vítima. Segundo relatos, ela afirmou que queria saber se o homem havia morrido e que, caso estivesse vivo, “terminaria o serviço”. A Polícia Militar foi acionada e a prendeu na unidade de saúde.

Na delegacia, Beatriz confessou o crime e afirmou que planejou a ação. Em depoimento, disse que atua como garota de programa e que o homem era um cliente antigo, que frequentava a casa dela com regularidade.

Ela relatou ainda que teria cometido o crime por vingança. Segundo sua versão, no dia dos fatos, a vítima teria feito uma proposta considerada ofensiva para manter relação sexual, além de ter mencionado um episódio antigo em que, de acordo com ela, ele a teria “alisado” quando era mais jovem. A investigada afirmou que o comentário reacendeu um ressentimento e motivou as agressões.

Ainda em depoimento, a mulher declarou que costuma “tirar as pessoas”, expressão usada por ela para se referir à prática de subtrair dinheiro e pertences de clientes.

Outros indícios e investigação

Durante buscas na residência, os policiais encontraram grande quantidade de sangue, a faca usada no crime e diversos objetos, incluindo cartões bancários, documentos pessoais e um notebook que, segundo a polícia, pertencem a outra possível vítima, de 37 anos. O material foi apreendido para perícia.

Há registro de um caso semelhante ocorrido em 23 de fevereiro, com modo de agir parecido. A polícia apura ainda a possível prática de extorsão contra clientes e a existência de outras vítimas.

Beatriz tem 27 passagens pela polícia por crimes como ameaça, furto, injúria e tráfico de drogas.

Ela foi autuada por roubo com restrição de liberdade e uso de arma branca. A investigação também apura os crimes de tortura, extorsão e tentativa de homicídio.

Em audiência de custódia, o juiz do Núcleo de Audiências de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva. Na decisão, ele destacou a gravidade concreta dos fatos, o sofrimento físico imposto à vítima, as agressões, queimaduras e a intenção homicida.

O magistrado afirmou que a conduta “revela extrema frieza, periculosidade e absoluto desprezo pela vida humana”, apontando risco à integridade física da vítima e à ordem pública.

O processo foi encaminhado à 1ª Vara Criminal de Ceilândia, onde seguirá a tramitação. A suspeita permanece à disposição da Justiça.