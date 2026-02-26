Assine
RIO DE JANEIRO

Bicheiro mais procurado do Rio, Adilsinho é preso em Cabo Frio

Adilsinho controlava 45 municípios fluminenses e tinha cinco mandados em aberto

Lucas Araújo
Lucas Araújo
Repórter
26/02/2026 11:20 - atualizado em 26/02/2026 11:24

Um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro foi preso na manhã desta quinta-feira (26). Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, foi capturado em uma residência em Cabo Frio (RJ), na Região dos Lagos, por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RJ), composta pela Polícia Federal e pela Polícia Civil.

A prisão encerrou um período de fuga de Adilsinho, que estava com mandado em aberto expedido pela Justiça Federal. Ele também é procurado pela Justiça Estadual, apontado como mandante de homicídios. A operação contou com apoio do Serviço Aeropolicial.Imagens registradas pela polícia mostram Adilsinho entrando em um helicóptero momentos após ser preso (assista abaixo).

Cúpula do bicho e maior distribuidor de cigarros falsos do RJ

Contraventor de 55 anos, Adilsinho é considerado pelas autoridades um dos maiores criminosos do estado. Integrante da cúpula do jogo do bicho no Rio, ele é apontado como o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado, controlando ao menos 45 dos 92 municípios fluminenses por meio de empresas de fachada, como a Adiloc Comercial Distribuidora.

Sua trajetória no crime começou com a fabricação de softwares para máquinas de videobingo adulteradas, as chamadas "draculinhas", usadas para manipular apostas em favor de quadrilhas do jogo do bicho. Ele foi investigado nas operações Furacão (2008) e Dedo de Deus (2011) da Polícia Federal, chegou a ser condenado em primeira instância por associação criminosa e falsidade documental, mas escapou da punição após a prescrição do processo no Tribunal Federal da 2ª Região.

Desde pelo menos 2005, passou a acumular capital para investir no contrabando de cigarros, negócio que movimenta bilhões. No jogo do bicho, avançou sobre territórios antes controlados pelo bicheiro Bernardo Bello. No carnaval carioca, exerce influência como patrono e presidente da escola de samba Salgueiro.

