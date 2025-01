Escritora usa prótese no lugar do braço que perdeu em mordida de pitbull

Por Cadu Bruno e Benny Cohen

Em meio a desafios inesperados e marcantes, a escritora brasileira Roseana Murray, aos 73 anos, inicia uma nova fase em sua jornada pessoal e profissional. Após sofrer um ataque brutal em abril de 2024, Murray perdeu o braço direit e uma orelha e agora se adapta a uma prótese biônica, que recebeu recentemente. A prótese, apelidada carinhosamente de “Blue”, representa não apenas uma inovação tecnológica, mas também um marco na reabilitação da autora.



O ataque, ocorrido em Saquarema, no Rio de Janeiro, foi protagonizado por três cães da raça pitbull, pertencentes a vizinhos. Eles chegaram a ser presos. O incidente teve consequências severas, levando à amputação do braço direito de Murray e a outras lesões significativas. A escritora compartilhou em redes sociais estar em processo de adaptação ao novo dispositivo, que promete auxiliar na retomada das atividades cotidianas e no retorno à escrita.

Como a Justiça auxiliou na reabilitação de Murray?



A resposta ao incidente foi rápida e incluiu uma determinação judicial para que a prefeitura de Saquarema e o governo do estado do Rio de Janeiro arcassem com os custos da prótese biônica. Avaliada em R$ 894 mil, a prótese representa um investimento significativo na reabilitação de Murray, que terá a oportunidade de reencontrar parte de sua autonomia perdida.



Além do apoio judicial, a escritora contou com a solidariedade e atenção de instituições e profissionais de saúde, que providenciaram atendimento emergencial no Hospital Estadual Alberto Torres. Apesar do trauma, a coragem de Murray em compartilhar sua experiência e demonstrar resiliência serve de inspiração para muitos.

Quem é Roseana Murray?



Roseana Murray, nascida em 1950, é uma figura ímpar na literatura infantil brasileira. Com uma carreira dedicada à publicação de obras voltadas para jovens leitores, soma cerca de cem livros publicados e diversos prêmios de instituições respeitadas, como a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e a Academia Brasileira de Letras. Formada em Língua e Literatura Francesa na Universidade de Nancy, Murray tem influenciado gerações com sua escrita sensível e poética.



Além dos desafios recentes, a vida pessoal de Roseana passou por outra perda: a morte do marido, Juan Arias Martínez, em novembro de 2023. O jornalista e escritor espanhol foi uma figura proeminente e companheiro de longa data de Murray, que agora enfrenta o luto com a força que lhe é peculiar.

Qual o futuro de Roseana Murray?

Enquanto se adapta à sua nova realidade, Roseana Murray demonstra resiliência e uma capacidade enorme de transformar experiências difíceis em aprendizado e, possivelmente, em novas histórias que encantarão seus leitores.



Sua determinação é uma prova de que, mesmo diante de desafios, é possível encontrar caminhos para continuar contribuindo com a cultura e a literatura brasileiras. Com a ajuda de “Blue”, ela não apenas reconquista parte de sua independência, mas também se prepara para novos capítulos em sua jornada literária.