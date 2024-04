Ainda no hospital, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, falou pela primeira vez depois de ser atacada por três pitbulls, em entrevista ao Fantástico, neste domingo (14/4), uma tragédia que impressionou o Brasil. O ataque aconteceu em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, em 5 de abril.

Ela perdeu um dos braços e uma das orelhas. O braço direito foi amputado e o esquerdo precisou ser reconstruído, assim como o lábio. A escritora está internada Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A tragédia aconteceu quando Roseana saiu para caminhar pela manhã, como faz todos os dias. Os animais estavam em uma casa ao lado da sua, que foi invadida há algum tempo.

Roseana foi arrastada por pelo menos cinco metros e teve o braço direito dilacerado - os pitbulls, que já haviam mordido outras pessoas na mesma rua, foram vistos por moradores comendo o braço. A poetisa ficou com diversas marcas de mordidas pelo corpo.



Roseana concedeu a entrevista à jornalista Renata Capucci no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital onde é tratada. Ela aparece nas imagens sem mostrar o rosto e evidenciar as feridas. Falou sobre o ataque, que descreveu como muito rápido.

À reportagem do noticiário da TV Globo, lembrou: “Eu saí de casa, os três cachorros estavam na rua e eu pensei ‘eles vão deixar eu passar’. Mas aí, quando eu passei, eles me atacaram ao mesmo tempo. Me derrubaram e foi muito, muito rápido. Eu fiquei gritando por socorro, mas não passava ninguém, porque eu estava indo para academia, às 6 horas da manhã.”



A escritora foi salva pelo ultramaratonista Eduardo Neves, que corria na praia, como mostra a matéria do Fantástico. Ele se deparou com Roseana deitada no chão e os três cachorros em cima a atacando, mordendo todo o corpo. "Eu já fui com um cabo de vassoura pedindo para sair e sai e sai, sai, só que os cachorros saíam dela, vinha para cima de mim e eu subia o muro. (...) Aí do nada veio um carro de passeio e o cara jogou o carro em cima dos cachorros", disse Eduardo à TV Globo.



Leia: Trem pega fogo na zona norte do Rio; duas mulheres ficaram feridas

Lavada de helicóptero ao hospital, ela chegou à unidade de saúde em estado muito grave, com lesões importantes e hemorragias, e foi levada ao centro cirúrgico imediatamente, como contou o médico Tarcísio Encinas, que participou do atendimento, à equipe do Fantástico.



Roseana concedeu a entrevista à jornalista Renata Capucci, no Fantástico desse domingo (14/4), do hospital onde é tratada TV Globo/Reprodução

A boa notícia é que, em pouco tempo, Roseana começou a se recuperar e, em apenas seis dias de internação, está lúcida, disposta e já fazendo passeios pelos jardins do hospital, surpreendendo os médicos.

"Ela está linda, parece que as cicatrizes dela foram desenhadas com canetinha. Ela não tem um roxo, não tem nenhuma parte inchada, não tem sangramentos, todos os indicadores dela são melhores do que os médicos poderiam imaginar", disse Guga Murray, seu filho mais novo.







"Hoje é o melhor dia emocionalmente que eu estou vivendo. De pouquinho em pouquinho, porque vai cicatrizando, porque eu sei que eu vou sair daqui", afirmou Roseana ao Fantástico. Ela deve voltar para casa nos próximos dias.



O Fantástico também falou sobre como está o inquérito policial. O delegado responsável pela investigação pretende concluir o inquérito em breve. Os tutores dos animais foram presos em flagrante por maus tratos, mas acabaram sendo liberados na última quinta-feira (11/4) e vão responder em liberdade, mas existe o agravante de outros ataques que já aconteceram dos mesmos cães a outras pessoas e animais, como acabou ficando comprovado.

"Eles estão respondendo pelo crime de omissão de cautela nos animais e lesão corporal. Só que, diante do relato das testemunhas de que houve outros episódios de ataques a cães, nós estamos inclinados a mudar a tipificação para uma lesão corporal dolosa, qualificada pelo resultado que seria uma lesão corporal gravíssima, cuja pena varia de três a oito anos de reclusão", informou o delegado André Bueno à reportagem da TV Globo.



Os três pitbulls estão em um canil da prefeitura de Saquarema. Invasão onde moravam os tutores e os cachorros, a casa será desapropriada pela prefeitura. A ideia é que o lugar vire um centro cultural e educacional.



Autora de mais de 100 livros de poesia para crianças e jovens, Roseana recebeu diversos prêmios por algumas dessas obras, inclusive o prêmio da Academia Brasileira de Letras (ABL) para literatura infantil, em 2002, pelo livro Jardins. "Vou reaprender a escrever com a mão esquerda, colocar m braço biônico, sei lá.. A vida é aprendizado. A vida vai continuar, eu não morri. Viver é um milagre que nos guia", disse, lembrando um de seus escritos.