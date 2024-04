Um vagão de trem no Rio de Janeiro pegou fogo na noite deste sábado (13/4) na zona norte da capital. Passageiros tiveram que pular na linha férrea para fugir das chamas. Duas mulheres ficaram feridas.

O acidente ocorreu por volta das 20h15 próximo à estação de Honório Gurgel. De acordo com a Supervia, concessionária que opera os trens na região metropolitana, "um equipamento de um trem apresentou um falha, entrando em curto-circuito".

"Imediatamente, técnicos da Supervia e Bombeiros foram acionados para conter as chamas. A concessionária lamenta o ocorrido e está investigando as causas da ocorrência", afirmou a empresa, em nota.

O Corpo de Bombeiros informou que duas mulheres foram levadas ao Hospital Getúlio Vargas com escoriações moderadas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o estado de saúde de Francisca Sita, 41, é estável. Não há informação sobre a outra vítima.

Leia: Corpos são encontrados em barco à deriva por pescadores no Pará

Uma usuária relatou no perfil da Supervia no X (ex-Twitter) que as portas demoraram a abrir para a saída dos passageiros. Ela escreveu também que havia idosos e crianças nos vagões.

O acidente afetou a circulação do ramal Santa Cruz por cerca de duas horas.