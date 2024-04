A escritora Roseana Murray, de 73 anos, foi brutalmente atacada por três cachorros da raça pitbull, na manhã desta sexta-feira (5), durante uma caminhada na Avenida Ministro Salgado Filho, em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a idosa ficou gravemente ferida na cabeça e no braço, que foi rasgado pelas mordidas dos cães. Por conta da gravidade dos ferimentos, Murray foi encaminhada, de helicóptero, para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema).

Moradores da região, que estão indignados com o caso, chegaram a afirmar que os cachorros já haviam atacado outras pessoas recentemente.

Os cães

Escritora e poetisa Roseana Murray Reprodução/Arquivo pessoal

Vizinhos do local do ataque dizem que os cães são criados numa casa na mesma avenida, mas não souberam informar quem é o dono dos animais.

Histórico

Roseana Murray nasceu no Rio de Janeiro em 1950. É formada em Literatura Francesa pela Aliança Francesa, na Universidade de Nancy. Começou a escrever livros de poesia para crianças no início da década de 1980. Ela tem aproximadamente 100 livros publicados.

Murray recebeu prêmios como o da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), e também da Academia Brasileira de Letras (ABL).

A escritora é casada com o jornalista Juan Arias Martínez, de 91 anos.