Uma nuvem em um formato pouco comum chamou a atenção dos moradores do Rio de Janeiro. O registro de um internauta mostra uma nuvem parecendo um domo de superfície lisa contra o céu limpo. Pelas redes sociais surgiram comentários sobre ser um disco voador ou uma reprodução do Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói.

A nuvem é chamada de lenticular. Normalmente, ela se forma próximo de montanhas, mas pode aparecer em outros locais. Essa nuvem é formada por esferas assimétricas e se movimenta no fluxo das correntezas do vento.

Pelo X, antigo Twitter, o ClimaTempo se manifestou e brincou com as semelhanças da nuvem. "Calma, pessoal, não são os OVNIs e nem o Museu de Niterói que voou! Apenas uma nuvem lenticular fazendo sua aparição no céu do Rio de Janeiro", escreveram.

No Brasil, é comum o fenômeno aparecer nas regiões da Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, devido às cadeias montanhosas e cordilheiras.

Calma, pessoal, não são os OVNIs e nem o Museu de Niterói que voou! ???? Apenas uma nuvem lenticular fazendo sua aparição no céu do Rio de Janeiro. Mas não vamos negar, ela dá um toque de outro mundo à nossa vista! ????? #NuvemLenticular



Crédito: Prefeitura de Niterói/kellygeber pic.twitter.com/r94hKeG5Pm — CLIMATEMPO (@climatempo) April 4, 2024