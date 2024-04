A cidade Cururupu, localizada no interior do Maranhão, registrou um tremor de magnitude 4,7 na noite de quinta-feira (5/4)

O município Cururupu, localizado no interior do Maranhão, registrou um tremor de magnitude 4,7 na noite desta quinta-feira (4/4), segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC, na sigla em inglês). A profundidade do fenômeno foi de 360 km.

Cururupu fica a cerca de 130 km da capital maranhense, São Luís, e tem 31,5 mil habitantes. O epicentro do tremor ocorreu próximo ao Oceano Atlântico.



Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, tremores de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil. Geralmente, esses sismos são causados por pressões geológicas movimentando pequenas fraturas na crosta terrestre.

Embora 4,7 seja uma magnitude significativa para níveis brasileiros, tremores desse tipo raramente causos danos ou estragos em estruturas.

Os últimos tremores registrados pela Rede Sismográfica Brasileira ocorreram em Frutal, Minas Gerais. A cidade registrou quatro tremores de baixas magnitudes em 28 de março. Os fenômenos variaram de 2,2 a 2,6 de magnitude.

O maior tremor de terra da história do Brasil foi registrado em janeiro deste ano, no município de Tarauacá, no Acre, com 6,6 graus na Escala Richter.