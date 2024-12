Um homem, identificado como José Ernandes Amorim, de 50 anos, foi picado em uma das pernas por uma cobra jararaca na Zona Sul do Rio. A vítima foi atacada quando caminhava pela Avenida Visconde de Albuquerque, próximo ao Canal do Leblon, por volta das 11h20 desta quarta-feira de Natal.





José Amorim foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. Ele foi medicado com soro antiofídico, estabilizado e transferido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde permanece internado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



As jararacas são peçonhentas, cujo veneno pode levar à morte. Após a ocorrência, a cobra não foi mais vista e preocupa moradores do bairro do Leblon.