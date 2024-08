O tailandês Thanat Tangtewanon viveu o pesadelo de muita gente na última segunda-feira (19/8), em uma ida ao banheiro. Ele foi mordido por uma cobra píton nos testículos enquanto usava o vaso sanitário.





O homem contou que a cobra estava escondida dentro do vaso, saltou repentinamente e o atacou. A mordida causou uma “dor excruciante”, segundo o rapaz. Em seu perfil do TikTok, ele registrou o animal, que tinha 3,6 metros, com parte do corpo fora da privada e marcas de sangue próximas ao vaso sanitário.





O tailandês contou que teve que fazer muita força para fazer a cobra soltar, mas que conseguiu. Ele precisou chamar ajuda de um guarda para conseguir tirar o animal do banheiro. Não foi revelado o que foi feito com o animal.





Durante o processo, a píton mordeu seu dedo, mas a dor não foi tão grande. "A sensação naquele momento não era de dor, mas de choque", escreveu. A cobra não era venenosa e, depois de ser levado para o hospital, o homem passa bem.