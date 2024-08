Kamala Harris, a primeira mulher a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos, chegará nesta quinta-feira (22/8) à Convenção Nacional Democrata, em Chicago, para aceitar o maior desafio da sua carreira: a candidatura à Casa Branca.

Harris, 59 anos, terá uma noite de glória no United Center, ginásio do Chicago Bulls e do Chicago Blackahawks, aplaudida pelos quase 5.000 delegados que oficializaram na terça-feira o nome dela como aspirante do partido na acirrada disputa eleitoral contra o republicano Donald Trump.

A advogada entrou na corrida presidencial há quase um mês, quando o presidente Joe Biden, isolado por seu partido e pressionado pelos questionamentos sobre sua capacidade de governar aos 81 anos, desistiu da reeleição.

Na segunda-feira, o presidente passou o bastão para Kamala Harris no mesmo palco, em um discurso emotivo que serviu como sua despedida após meio século de vida política. Biden abraçou Harris antes do discurso, um ato que simbolizou a mudança de geração no partido.

Kamala Harris, que pode ser a primeira mulher a ocupar a presidência dos Estados Unidos, revitalizou as bases democratas que começavam a aceitar um cenário de derrota, após meses de vantagem de Trump nas pesquisas contra Biden.

Mas a sua entrada na disputa presidencial provocou grande entusiasmo e voltou a igualar a disputa. Segundo o portal Five Thirty Eight, a democrata tem uma vantagem de 3,3 pontos sobre o republicano na média das pesquisas.

"Histórico"

Após o discurso desta noite, o mais importante de sua trajetória política, Harris terá 75 dias para convencer os americanos a votarem nela em 5 de novembro. Em Chicago, Kamala Harris já conquistou muitos corações.

"Finalmente, vamos poder ouvir a vice-presidente Harris", disse Edwina Martin, delegada de Nova York, e formada em Direito. "Uma das coisas que nos ensinam na Faculdade de Direito é como apresentar o seu caso (...) e acredito que é isso que ela vai fazer nos próximos dois meses, e vai vencer. Não tenho dúvida de que vai ganhar", completou.

"Vai ser histórico", disse o delegado do Havaí, Michael Golojuch, que compareceu à convenção na quarta-feira para acompanhar o discurso do candidato a vice de Harris, Tim Walz. "É a honra da minha vida aceitar sua nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos" disse Walz em um discurso breve, mas efusivo.

"Quando os republicanos usam a palavra liberdade, o que querem dizer é que o governo deveria ter liberdade para invadir o consultório do seu médico, as corporações de poluir o ar e água. E os bancos a liberdade de aproveitar-se dos clientes", comentou.

"Mas quando nós, democratas, falamos de liberdade, falamos da liberdade para melhorar suas vidas e das pessoas que vocês amam", completou.

"Uma opção muito clara"

Kamala Harris terá sua grande noite após três dias de discursos de nomes influentes do Partido Democrata, que expressaram total apoio a sua candidatura. Na terça-feira, Barack e Michelle Obama eletrizaram o público com apelos de esperança e unidade.

"Sim, ela pode", afirmou Barack Obama, aplaudido pela multidão, uma adaptação do slogan que marcou sua campanha para a presidência em 2008. Na quarta-feira à noite, o ex-presidente Bill Clinton, veterano de mais de 10 convenções, também defendeu o voto em Kamala.

"Em 2024, temos uma opção muito clara, parece: Kamala Harris – que é alguém pelo povo – ou o outro cara que provou (...) que só está focado nele", disse, em uma referência indireta a Trump.

"Quando ela era estudante, trabalhava no McDonald's. Lá, ela cumprimentava cada pessoa com aquele sorriso de um milhão de dólares e perguntava: 'Como posso ajudá-lo?'. Agora, no topo do poder, ainda pergunta 'Como posso ajudá-lo?'", acrescentou.