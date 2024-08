SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente americano Bill Clinton defendeu a candidatura de Kamala Harris e ironizou a idade de Donald Trump durante discurso no terceiro dia da convenção do Partido Democrata, realizada em Chicago (EUA).





O ex-presidente subiu ao palco por volta das 22h30 (horário de Brasília). Ele citou o passado de Kamala Harris como funcionária do MC Donald's, enumerou qualidades e mirou ataques para Donald Trump.





"Em 2024, temos uma escolha bem clara, me parece (...) Kamala Harris, para o povo, e o outro cara, que provou ainda mais do que na primeira tentativa que ele é sobre mim, eu mesmo e eu. Kamala Harris trabalhará para resolver nossos problemas, aproveitar nossas oportunidades, aliviar nossos medos e garantir que cada americano, independentemente de como vote, tenha uma chance de perseguir seus sonhos", discursou Bill Clinton.





Clinton também ironizou a idade de Trump, que tem 78 anos. "Dois dias atrás, completei 78 anos, o homem mais velho da minha família por quatro gerações. E a única vaidade pessoal que quero afirmar é que ainda sou mais jovem que Donald Trump."





Pais de refém americano discursam

Jon Polin e Rachel Goldberg-Polin, pais de Hersh Goldberg-Polin, americano sequestrado pelo grupo Hamas no dia 7 de outubro, discursaram no evento democrata. "Qualquer um que seja pai ou mãe, ou que tenha tido um pai ou mãe, pode tentar imaginar a dor e a miséria que Jon, eu e todas as famílias dos reféns estamos enfrentando", afirmou Goldberg-Polin.





Os pais defenderam acordo entre Hamas e Israel para libertar os reféns. O grupo extremista invadiu uma rave, matou 260 pessoas e sequestrou outras tantas. Israel declarou "situação de guerra" a partir da Faixa de Gaza.





Autoridades estimam que, desde então, mais de 40 mil palestinos tenham morrido em decorrência da guerra. Grupos pró-Palestina e pró-Israel fizeram protestos principalmente no primeiro dia da convenção Democrata, em Chicago. Eles chegaram a ser separados por uma barreira policial.





Medalhões democratas



O evento começou na segunda-feira (19) e irá terminar nesta quinta (22). Além de Kamala Harris e de seu vice, Tim Walz, Hillary Clinton, Joe Biden, Michelle e Barack Obama, Nancy Pelosi, entre outros, participam do evento ao longo dos quatro dias.





Mais de 200 influenciadores foram credenciados para a convenção. O objetivo é fazer o evento democrata viralizar nas redes sociais e demais plataformas online. Entre os nomes de peso presentes, estão: Carlos Eduardo Espina, ativista dos direitos dos imigrantes com 10,2 milhões de seguidores, e Nabela Noor Martin, uma designer, com 7,6 milhões, ambos no TikTok.





Na segunda-feira (19), Kamala Harris surpreendeu ao aparecer em palco da convenção e discursar. A fala estava prevista apenas para a próxima quinta-feira (22). Em breve pronunciamento, a democrata agradeceu ao presidente Joe Biden, que desistiu da candidatura à reeleição após pressão do próprio partido e logo declarou apoio para ela.





A fala durou apenas dois minutos. Ela encerrou a participação surpresa com a frase que tem usado frequentemente nesta campanha: "quando lutamos, vencemos". A vice-presidente foi aplaudida de pé pela plateia, inclusive pelo vice em sua chapa Tim Walz.





"Quero começar celebrando nosso incrível presidente Joe Biden. Obrigada por sua liderança histórica, por sua vida de serviço à nossa nação e por tudo o que você continuará a fazer. Seremos sempre gratos a você."





Já Joe Biden fechou primeiro dia do evento e subiu ao palco para "passar o bastão" oficialmente para Kamala Harris. Ele, que seria consagrado candidato à reeleição no evento democrata, discursou como presidente em fim de mandato após abdicar da candidatura. Ele foi apresentado pela primeira-dama, Jill Biden, e pela filha Ashley.





Último a discursar no primeiro dia do evento, o presidente foi ovacionado pelo público. Após aguardar vários minutos até conseguir iniciar o discurso, ele declarou seu amor pelos Estados Unidos e questionou se a plateia estava pronta para eleger Kamala.





Um mês após desistir da reeleição, Biden lembrou o dia em que assumiu como presidente. "Eu sabia naquele momento, assim como eu sei hoje, que não há lugar nos Estados Unidos para violência política. Vocês não podem dizer que amam esse país só quando vocês ganham", disse em referência ao ataque ao Capitólio em 2021. Na ocasião, partidários de Trump invadiram o local em protesto ao resultado da eleição, que teve Biden como vencedor.





Em crítica direta a Trump, o presidente destacou que o republicano "vai conhecer o poder das mulheres" em 2024. Ele acrescentou que Kamala Harris "não vai se curvar" diante do adversário.





Casal Obama ovacionado

Na terça-feira (20), Barack Obama destacou que Kamala Harris é uma pessoa que lutou para conquistar o que tem. "Ela é alguém que vê você, que ouve você. A próxima presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris", destacou. "Estamos prontos para um novo capítulo. Estamos prontos para uma nova presidente. Kamala está pronta para esse trabalho", completou.





Para Obama, Trump está com medo de perder para Kamala. "Outro dia alguém comparou Trump com o vizinho que fica com o assoprador de folhas todos os dias em cima de você. De um vizinho, é irritante. De um presidente, isso é perigoso."





"Ele não parece se importar se as mulheres perderem sua liberdade reprodutiva porque isso não vai impactar a vida dele. Ele quer que você pense que você vai ser mais rico e mais seguro. Esse é um dos truques mais antigos na política. De um cara que já cansou. Não precisamos de mais quatro anos disso. Nós sabemos que a sequência do filme é sempre pior", disse Barack Obama.





"Kamala mostrou sua lealdade ao nosso país", completou Michelle Obama. "Ela entende que muitos nunca terão a chance de fracassar e seguir adiante. Se levarmos nosso negócio à falência ou se tivermos um problema alguma vez, não teremos uma segunda, terceira ou quarta chance."