SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, participou nesta quarta-feira (21) de seu primeiro ato de campanha ao ar livre desde que ele sofreu uma tentativa de assassinato em meados de julho. O empresário teve a segurança reforçada e discursou atrás de um vidro à prova de bala.





O comício ocorreu na cidade de Asheboro, na Carolina do Norte, um dos estados considerados decisivos para a corrida à Casa Branca. O evento contrariou recomendação feita pelo Serviço Secreto para que o republicano não comparecesse a atos ao ar livre depois do atentado em Butler, na Pensilvânia.





Após o ataque, Trump participou de uma série de eventos de campanha em locais fechados, mas já havia dito que "não renunciaria aos comícios ao ar livre". No final de julho, o republicano escreveu em suas redes sociais que o Serviço Secreto havia "concordado em reforçar consideravelmente os seus recursos". "E eles são capazes de fazê-lo", acrescentou.





Vidros à prova de bala costumam ser usados apenas para proteger presidentes em exercício e, em geral, são transportados em aviões de carga militares. Desta vez, porém, o Serviço Secreto estaria encomendando mais de um conjunto de painéis e armazenando-os em diferentes locais do país para que possam ser levados por terra aos lugares dos comícios mais rapidamente, segundo a rede ABC News.





Trump faz campanha em estados-chave nesta semana com o objetivo de frear o crescimento nas pesquisas de sua adversária, Kamala Harris. Os atos acontecem no mesmo momento em que ocorre a convenção democrata em Chicago, iniciada na segunda (19) e que termina nesta quinta (22).





A atual vice-presidente recebeu na terça (20) o apoio formal dos delegados democratas, tornando-se a primeira mulher negra candidata à presidente do país.





Desde que o presidente Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição, Kamala vem mobilizando multidões em seus comícios, o que aumentou o otimismo dos apoiadores da legenda. Mas o que mais preocupa Trump é a virada nas pesquisas, nas quais a democrata aparece com uma ligeira vantagem em alguns estados-chave.





Em 13 de julho, Thomas Matthew Crooks, 20, subiu no telhado de um prédio a 140 metros do palco onde Trump discursava e começou a atirar no republicano com um fuzil semiautomático AR-15.





O ex-presidente teve apenas a orelha ferida, mas um homem na multidão morreu tentando proteger a família, e outras pessoas tiveram ferimentos.





Trump, que já participou de mais de dez eventos de campanha desde o incidente, vinha expressando o desejo de voltar a realizar comícios ao ar livre. Em um evento num local fechado em Harrisburg, na Pensilvânia, em 31 de julho, ele afirmou que não desistiria de ambientes abertos porque eles permitem acomodar mais pessoas.





"Toda aquela gente que tivemos que dispensar hoje, em um comício ao ar livre é possível tê-las", disse ele na ocasião.