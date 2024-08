Um ônibus que transportava peregrinos paquistaneses capotou no centro do Irã e causou a morte de 28 passageiros, além de ferimentos em outras 23 pessoas, informou a mídia estatal nesta quarta-feira (21).

O acidente ocorreu na noite de terça-feira (20), na província central iraniana de Yazd, e foi causado por um defeito técnico no sistema de freios do ônibus, de acordo com investigações preliminares feitas pela polícia de trânsito iraniana.





"Um ônibus que transportava peregrinos paquistaneses capotou e pegou fogo na frente do posto de controle de Dehshir-Taft, na noite de terça-feira na província central de Yazd", informou a televisão estatal iraniana.





"Vinte e oito pessoas morreram e 23 ficaram feridas até agora, e é possível que o número de mortos aumente", acrescentou o veículo.





O chefe de gerenciamento de crises de Yazd, Ali Malek-zadeh, disse à televisão que alguns dos feridos estão em estado crítico. "Dos 23 feridos, seis receberam alta do hospital, enquanto a condição de outros sete é crítica", disse.





"Os mortos são 11 mulheres e 17 homens", acrescentou.





Os serviços consulares do Paquistão no Irã foram chamados à província de Yazd para acompanhar o acidente, acrescentou o oficial.





Os peregrinos paquistaneses estavam atravessando o Irã para chegar à província de Karbala, no Iraque, onde participariam da comemoração do Arbaeen, uma das principais festas do calendário xiita que marca os 40 dias de luto pelo martírio do imã Hussein, neto do profeta Maomé.





Os xiitas consideram imã Hussein o sucessor legítimo do profeta.





Cerca de 22 milhões de peregrinos participaram no ano passado da peregrinação na cidade iraquiana de Karbala, onde Hussein está sepultado, de acordo com números oficiais. Trata-se de um dos maiores eventos religiosos do mundo.





Em 21 de agosto de 2022, há exatos dois anos, cinco peregrinos morreram depois que o teto de um santuário xiita em Karbala desabou. Parte do mausoléu desmoronou devido a um deslizamento de terra no dia anterior.