O aplicativo de caronas Uber anunciou que irá realizar mudanças nas categorias de serviço Black e Comfort. As alterações, que entram em vigor a partir de 6 de janeiro de 2025, visam atender necessidades apontadas pelos próprios usuários da plataforma e aprimorar a experiência, tanto de passageiros como de motoristas, comunicou a empresa.

Para a categoria Black, a principal alteração é do ano mínimo para a fabricação de veículos, que pode variar de acordo com a cidade. Em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Vitória (ES), Florianópolis (SC) e Brasília (DF), os carros devem ter sido produzidos no ano de 2018 para frente. Já em Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Recife (PE) e Campinas (SP), são requeridos veículos fabricados a partir de 2017. Apenas no Rio de Janeiro (RJ) são aceitos automóveis feitos no ano de 2016.





Além disso, os carros da categoria Black precisam ser equipados com ar-condicionado e quatro portas, e serem das cores preta, marrom, chumbo, prata, cinza, azul marinho ou branca. Caso o motorista queira realizar viagens na divisão, ele terá de ter realizado mais de cem corridas na Uber e possuir média de avaliação dos usuários em no mínimo 4,85.





A categoria Comfort teve sua lista de veículos atualizada. Dois novos modelos foram incluídos e dois foram removidos, sendo o Renault Sandero e o Hyundai HB20 hatch. Além disso, os veículos também devem atender o ano de fabricação mínimo para rodar. Confira a lista completa no site da empresa.





Nessa divisão, os modelos também devem ser equipados com ar-condicionado e quatro portas, além de comportarem no mínimo cinco passageiros - incluindo o motorista. Para se eleger à categoria, os condutores precisam ter realizado mais de cem viagens e ter média mínima de avaliação de 4,80.





Segundo a Uber, os motoristas que não estiverem elegíveis para as categorias Comfort e Black continuarão cadastrados nas outras modalidades - UberX e Uber Flash. A plataforma ainda informou que a atualização na lista de veículos elegíveis foi repassada aos condutores no início de outubro por meio de comunicado enviado no aplicativo utilizado pelos profissionais (Uber Driver - para motoristas).





UberX também terá mudanças





As alterações feitas na categoria UberX irão depender do município em que o condutor atua. Cidades como, por exemplo, Brasília, Campinas, Fortaleza e São Paulo, que estabelecem a idade máxima de 10 anos, não receberão viagens para a modalidade de veículos com ano de fabricação 2014 ou anterior.