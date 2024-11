Pesquisadores ucranianos desenvolveram um método para chegar a Marte a partir de “caronas” em asteroides. Se houver sucesso, o novo jeito de viajar cortaria gastos do deslocamento comum, feito por naves espaciais.





O planeta vermelho está a, aproximadamente, 225 milhões de quilômetros da Terra. Sendo assim, a viagem de ida e volta feita por ônibus espaciais duraria três anos. Além de causar impactos significativos na saúde física dos tripulantes, já que eles seriam expostos continuamente à radiação e à microgravidade, resultando na diminuição da massa muscular e da densidade óssea - problemas cardíacos também poderiam surgir.





Entenda como funcionaria a viagem até Marte





Os autores da pesquisa, AS Kasianchuk e VC Reshetnyk, estudaram a trajetória de mais de 35 mil asteroides próximos à Terra. O objetivo do estudo é compreender a possibilidade de realizar aproximações sucessivas dos pares Terra-Vênus e Terra-Marte no período de 2020 a 2120.





Os cientistas afirmam que os asteroides podem funcionar como veículos interplanetários ou como uma forma de transporte consideravelmente mais ágil entre os planetas, quando comparados com a forma atual de se realizar missões. De acordo com o estudo, as jornadas poderiam ser finalizadas em até 180 dias.





Asteroides já foram selecionados





Durante o estudo, 120 asteroides foram candidatos para realizar as viagens. Caso a tese esteja certa, ela anularia a necessidade de produzir uma nave espacial para levar humanos a outros planetas. Apesar disso, ainda seria preciso criar uma tecnologia para blindar os tripulantes da radiação.





Os autores ainda afirmam que a quantidade de asteroides que servirão como carona irá aumentar, já que, regularmente, eles são descobertos próximos ao planeta. A missão NEO Surveyor da Nasa poderá auxiliar na busca, pois tem como objetivo identificar mais de 90% de todos os NASA’s Near-Earth Object (NEOs) com diâmetro superior a 140 metros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Os autores da pesquisa ainda dizem que os asteroides poderão ser utilizados como ponto de abastecimento e procurar refúgio em cavernas, por exemplo, para se proteger da radiação.