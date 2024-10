Um policial militar pegou carona com um motociclista durante uma perseguição em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que terminou com a prisão de um bandido e a apreensão de três carros roubados na tarde desta terça-feira (1°). A ação teve início quando os policiais do 20° BPM (Mesquita) estavam em patrulhamento na Via Light e receberam informações sobre roubo de carros na região.









Ao abordarem um dos carros suspeitos, o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu, dando início a uma intensa perseguição. O policial, determinado a capturar os criminosos, rapidamente pegou carona com um motociclista que passava pelo local e seguiu em busca dos fugitivos por várias ruas da região.





Imagens da perseguição, no melhor estilo Velozes e Furiosos, foram registradas por um motociclista que estava logo atrás e presenciou a cena. A perseguição se estendeu até um shopping em Belford Roxo, onde um criminoso de 18 anos foi preso. Segundo a polícia, os indivíduos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de veículos.

Durante a operação, foram apreendidos um Honda City, um Hyundai Creta e um T-Cross, todos relacionados aos roubos.