As irmãs Cintia e Priscila Santos, de 37 e 22 anos, respectivamente, finalmente realizaram o sonho de comprar a primeira moto 0 km. Na última quinta-feira (26/9), ela foram a uma concessionária na Zona Oeste do Rio de Janeiro para retirar o veículo. Elas chegaram a postar a conquista nas redes sociais. Mas a alegria durou pouco: 10 minutos depois que saíram da loja, elas foram roubadas e os ladrões levaram a moto.





Para comprar o veículo, que custou R$ 34 mil, as irmãs economizaram muito tempo e conseguiram juntar R$ 10 mil para dar de entrada. O resto do valor seria completado em 24 prestações. No entanto, como as mulheres ainda não tinham feito seguro para a moto, elas agora amargam o prejuízo.





“A gente rala muto para conseguir conquistar um bem. E aí, ser levado em 10 minutos é muito triste”, disse em entrevista para a TV Globo. Priscila trabalha durante a semana em uma banca de jornais e pretendia fazer trabalhos extras usando a moto para juntar dinheiro para as prestações.

Além da moto, os ladrões também levaram celulares, cartões, carteira, documentos e cerca de R$ 2,5 mil em dinheiro. Dias depois do assalto, os bandidos fizeram uma compra de R$ 300 no cartão de crédito.









Cintia detalhou, ao jornal O Dia, que a abordagem dos bandidos não foi violenta. "É muito revoltante. A gente sempre acha que não vai nos acontecer”, declarou. Elas registraram um boletim de ocorrência na 36ª Delegacia Policial de Santa Cruz, na cidade carioca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que estão realizando buscas para identificar os autores do crime pelas câmeras de segurança. Ninguém ainda foi preso. As irmãs esperam que os criminosos sejam encontrados e a moto, recuperada.