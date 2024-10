Dois suspeitos invadiram uma loja de bebês reborn e levaram 16 bonecas, além do celular usado para atendimento dos clientes. O caso ocorreu na madrugada dessa segunda-feira (30/9), em Curitiba.

A empresária Aline Lima, dona do estabelecimento, estimou ao g1 um prejuízo de R$55 mil só em bonecas, sem contar os estragos deixados pelos assaltantes, como a vitrine quebrada.

As bonecas reborn imitam bebês reais, com detalhes minuciosos com aspectos humanos. Cada um dos bebês levados pelos criminosos custa entre R$2.550 e R$5.900 e demoram entre quatro a 15 dias para serem produzidos.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem de bicicleta se aproxima da vitrine da loja carregando uma mochila. Um tempo depois, outro suspeito está dentro do estabelecimento, mexendo nos produtos. Enquanto isso, o primeiro homem se aproxima da bicicleta com um saco carregado.

"É a pior sensação do mundo. Eu fiquei muito chateada, eu preparei a loja com tanto carinho, sonhei tanto com cada detalhezinho... A gente trabalha tanto para conquistar as coisas e vem alguém tirar. Além de tirar as coisas destruíram tudo", lamentou a empresária.

