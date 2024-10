Modelos de ventilador com umidificador de ar viraliza no Tik Tok

Um produto que promete amenizar o calor e ainda deixar o ar menos seco. Essa é a proposta do produto que viralizou nas redes sociais. Nada mais é que um ventilador portátil com reservatório de água, que funciona como um umidificador de ar. Mas com um truque criado pelos internautas: colocar pedras de gelo no reservatório.

Com isso, não só o produto solta uma névoa para umidificar o mar, mas ajuda a tornar o ambiente mais fresco. O modelo ainda permite que seja colocado essência no reservatório, para perfumar o ambiente. Algumas versões também têm LED de sete cores e um temporizador. A depender do modelo, ele pode funcionar ligado a uma fonte de energia, com o cabo USB, ou ter uma bateria que dá autonomia no funcionamento.

“Dica de uma pobre premium que morria de calor no home office: ventilador de mesa é a solução!! Além de refrescar, ele funciona também como umidificador! E o truque é: aproveito pra colocar algumas gotinhas de óleo essencial (metade cai fora, metade dentro), e pronto, trabalho no maior clima de calma e frescor! Olha que delícia! Aprovadíssimo, nota 10/10!”, escreveu um perfil no TikTok ao recomendar o produto.

“Ficar fresco e hidratado nunca foi tão fácil - graças a esse mini ventilador com umidificador”, indicou outro. “Isso é tudo o que você precisa neste verão!”, declarou um terceiro. Veja algumas publicações: