O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) indiciou seis pessoas, entre sócios e funcionários do laboratório PCS Saleme responsáveis pelos exames de sorologia, nesta terça-feira (22/10). A decisão foi da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada dos Núcleos de Duque de Caxias e Nova Iguaçu.

Em nota, o MPRJ informou que as acusações foram de associação criminosa, lesão corporal grave e falsidade ideológica. “Uma das funcionárias também foi denunciada por falsificação de documento particular. A denúncia encaminhada à Justiça inclui o pedido de prisão preventiva dos envolvidos, com o objetivo de assegurar o andamento das investigações. O processo corre sob sigilo judicial, razão pela qual não serão prestadas mais informações”, afirmou a entidade em nota.

Operação Verum

Deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Operação Verum investiga o caso em que seis pessoas contraíram HIV após receberem órgãos infectados pelo vírus. O laboratório responsável pela testagem de sorologia era o PCS Saleme, localizado na baixada fluminense no Rio de Janeiro.

Desde a denúncia, cinco pessoas foram presas, entre elas o sócio do laboratório, Walter Vieira, tio do deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ). A biomédica responsável por assinar os laudos, Jacqueline Iris Bacellar de Assis, se entregou alguns dias depois do mandado ser expedido. Ela é suspeita de fraudar o diploma em biomedicina pela Unopar. A universidade afirma que "não emitiu certificado de conclusão de curso de graduação, de qualquer natureza, para a Jacqueline Iris Bacellar de Assis".