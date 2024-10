Seis pacientes que receberam um transplante de órgãos testaram positivo para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) no estado do Rio de Janeiro, em um caso "grave" que está sendo investigado pelas autoridades, informou nesta sexta-feira (11) o Ministério da Saúde.

Testes realizados em dois doadores por um laboratório particular contratado pelo governo do estado do Rio de Janeiro deram positivo para o vírus, após inicialmente terem mostrado resultado negativo.

"Até o momento tivemos a confirmação de que dois doadores tiveram novo teste positivo para HIV e seis receptores também tiveram testes positivos para HIV"", disse em uma declaração a ministra da Saúde, Nísia Trindade, que qualificou a situação como “grave”.

As autoridades ordenaram a suspensão do laboratório PCS Lab Saleme, localizado na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio, e a realização de novos testes nos órgãos que haviam sido examinados por este estabelecimento.

O Ministério da Saúde também ordenou uma "auditoria urgente (...) no sistema de transplante do Rio de Janeiro".

O caso foi descoberto no dia 10 de setembro, quando um paciente que recebeu um transplante de coração e que não tinha HIV antes da cirurgia procurou o hospital com sintomas neurológicos e testou positivo para o vírus, segundo meios de comunicação locais.

"É um caso sem precedentes", disse a secretaria de Saúde do estado do Rio em uma nota.

Os novos exames ficarão a cargo da rede de hematologia estadual do Rio de Janeiro e utilizarão o teste NAT de "alta qualidade" produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, afirmou Trindade.

Entre 2007 e junho de 2023, quase meio milhão de brasileiros foram infectados com o HIV, segundo o último boletim do Ministério da Saúde.

