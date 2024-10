Um avião caça da Força Aérea Brasileira (FAB), modelo F-5M, caiu, no início da tarde desta terça-feira (22/10), em Natal, no Rio Grande do Norte. O piloto fazia um voo de treinamento e conseguiu ejetar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Militares do Corpo de Bombeiros foram ao local "para conter o avanço do fogo na vegetação, a fim de evitar que se alastre para áreas próximas".

Aeronave teria tido uma pane nos motores.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que:

"Uma aeronave F-5M se acidentou em Natal (RN), durante um voo de treinamento. O militar, antes de realizar o procedimento de ejeção da aeronave com sucesso, direcionou-a para uma região desabitada, havendo sido resgatado por equipe de salvamento da FAB.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram."