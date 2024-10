A Arquidiocese de Natal anunciou, na última sexta-feira (18/10), que o padre Dalmário Barbalho de Melo será o novo exorcista da instituição. A nomeação, feita pelas mídias sociais, ganhou apoio dos fiéis.





Os atendimentos serão realizados na sede da Comunidade de Casais Vida Nova, no bairro Barro Vermelho da capital potiguar, às quartas e quintas-feiras - é necessário fazer agendamento por telefone. Além da adição, a arquidiocese possui três exorcistas: o monsenhor Jailton Soares, o padre Elielson Cassimiro e o cônego José Mario de Medeiros.

Entenda como funciona o exorcismo





O exorcista é alguém reconhecido pela Igreja Católica como autoridade para expulsar demônios do corpo das pessoas. O Vaticano realiza um curso, todo ano, pelo Instituto Sacerdos, da Pontifícia Universidade Regina Apostolorum, para formar novos especialistas. A participação é restrita, limitando-se a padres que comprovem a necessidade de atualizações em suas funções - as aulas acontecem a portas fechadas.





Segundo o padre Veridiano Silva, exorcista da Arquidiocese de Olinda e Recife, não são todos os sacerdotes que podem participar do curso. “É preciso ser nomeado pela arquidiocese, sendo necessário uma autorização do ordinário local para exercer o ministério”, relatou à CNN Brasil.





O eclesiástico comentou que é necessário treinamento para identificar um caso, muitas vezes tratando-se de questões psicológicas. Para isso, é observado as ações de obsessão e raiva, além de repulsa a coisas sacras, como água benta e crucifixo. De acordo com o exorcista, “a pessoa ainda pode falar coisas ocultas em outras línguas, que não eram faladas anteriormente”.





Após confirmada o caso de exorcismo, o ritual é realizado, geralmente, com o sacerdote vestido em túnica branca de renda, conhecida como sobrepeliz, e uma estola roxa. A pessoa a ser exorcizada pode ser amarrada, por questões de segurança, e água benta é sempre utilizada.





Além disso, o padre faz o Sinal da Cruz repetidamente, convoca santos e recita passagens bíblicas em que Jesus expulsa demônios. Ao final do exorcismo, o sacerdote reza para que Deus proteja a pessoa e que a “bondade e paz do nosso Senhor Jesus Cristo” a envolvam.





Conheça o novo exorcista





Padre desde 2005, Dalmário Barbalho de Melo é ativo nas mídias sociais e possui mais de 26 mil seguidores no Instagram. Em 2019, o sacerdote Fábio de Melo publicou em seu perfil um vídeo no qual o novo exorcista canta ‘Boate Azul’ durante sua missa com a legenda: “Quando o padre precisa pregar sobre os dissabores da vida amorosa…”.





Em março de 2023, Dalmário postou uma crítica a determinado grupo de fiéis, os quais eles chamou de “chatólicos”, que seriam: “muito zelosos em vencer debates, escandalizar os simples, e pouco interessados na verdadeira salvação das almas; justificam toda agressividade, desde que ungida com uma pretensa defesa da fé, em nome da qual cometem calúnias e difamações, além de muita desonestidade intelectual; participam da liturgia como censores, mais preocupados com os eventuais erros cometidos pelo celebrante que com a edificação de sua alma”.





O religioso ainda realiza postagens alertando seus seguidores. Em uma publicação em que alertava sobre problemas na relação com pessoas narcisistas, o exorcista explica: “Sabe aquelas situações no relacionamento que te incomodam, mas, cada vez que você tenta conversar, vem aquela frase: ‘Você está louca?!’ ou ‘Você está doente!?’… Pois é, eu ouço relatos de inúmeras mulheres dessas frases sendo ditas e quando ouço o restante da história consigo vislumbrar a existência de violência psicológica”.





Dalmário ainda aproveita para compartilhar duas outras paixões: o time de futebol Flamengo e o rock. No último domingo, o padre compartilhou um story comemorando a classificação da equipe para a final da Copa do Brasil. A postagem era acompanhada do hino Rubro-Nego no ritmo do seu gênero musical favorito.