Bope encontra área de lazer do tráfico do Alemão com piscina com LED

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) localizaram, na manhã desta sexta-feira (26), uma área de lazer com piscina utilizada por traficantes do Comando Vermelho (CV), no Complexo do Alemão.

Em um vídeo, é possível ver que o “clube do tráfico” tem direito até a piscina com iluminação de LED, churrasqueira e acabamento de luxo. A casa ainda estava em obras e está localizada no meio da favela.

Operação de guerra

As polícias Civil e Militar atuam nos Complexos da Penha e do Alemão, na manhã desta sexta-feira (26). Ao todo, 350 Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Choque e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) ocupam os principais acessos ao complexo.



A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão contra criminosos de outros estados que estão refugiados na região.



Criminosos, para impedir a atuação dos agentes, atearam fogo em barricadas. Vídeos que circulam pelas redes sociais também mostram a intensa troca de tiros. O confronto assustou os moradores e provocou ainda o fechamento de escolas, hospitais e a mudança do trajeto de ônibus.