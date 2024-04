Dois moradores da pensão que pegou fogo em Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira (26) contaram como foi o momento do incêndio.





Jorge Antônio Ferreira disse ao UOL que foi ele quem avistou o fogo. "Com o barulho, o estrago, eu gritei, subi as escadas correndo, gritando: 'Fogo, salve-se quem puder'".

Juliana da Silva disse que, antes do incêndio, faltava luz no prédio. Os dois se queixaram da má condição do imóvel, e da falta de amparo do dono do imóvel. "Nós pagamos R$ 900 num quartinho que é um lixo, tem barata [que] comia todas as nossas comidas", disse Ferreira. "Estamos desde ontem sem comer e eles não estão dando a mínima para nós, o dono nem lá não se encontra".





Dez pessoas morreram, e sete foram hospitalizadas após incêndio no imóvel na avenida Farrapos, no bairro Floresta, na região central da capital gaúcha.





O local funcionava de forma irregular, mas tinha convênio com a prefeitura de Porto Alegre, informou o tenente-coronel do Batalhão do Corpo de Bombeiros Lúcio Junes da Silva.





O prefeito de Porto Alegre disse que vai analisar os documentos do convênio. "A prefeitura vai aportar todos os documentos que tem na Fasc [órgão responsável pelos contratos]", disse Sebastião Melo (MDB). Segundo o prefeito, a relação da prefeitura com a empresa ocorre desde 2017 e uma nova licitação foi registrada no ano passado.





A Defesa Civil ainda vai determinar a causa do fogo. O chefe do órgão, Evaldo de Oliveira Junior, disse ao UOL que existe a hipótese de que o fogo tenha sido criminoso, mas que só a perícia vai dizer qual foi o motivo.