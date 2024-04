Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (25/4) mostra o momento em que um policial militar espirra um jato de spray de pimenta no rosto de um homem negro e o imobiliza pelo pescoço, durante uma abordagem em São Paulo. Os PMs foram afastados, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

"A conduta dos policiais contraria os protocolos operacionais da PM, que instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar os fatos. A instituição não compactua com desvios de conduta ou excessos de seus agentes", afirmou a SSP.





Pelas imagens é possível ver os agentes segurando o homem, identificado como César, pelo pescoço contra o portão do imóvel, espirrando spray de pimenta no seu rosto e forçando a abertura das pernas do morador.

O deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) publicou o vídeo e disse que, de acordo com a denúncia, o episódio ocorreu na terça-feira (23/4), após o homem negro receber a cobrança de um aluguel que já estava pago. O cobrador era o ex-marido da proprietária do imóvel, que o ameaçou com uma faca.

Um dos agentes segura o homem negro, que estava com os braços atrás das costas, contra o portão de uma residência, imobilizando-o pelo pescoço. Em seguida, o colega entrega o spray de pimenta.

A Secretaria de Segurança Pública também informou em nota que a "Polícia Militar não compactua com desvios de conduta ou excessos de seus agentes, punindo com rigor aqueles descumprem os protocolos da instituição".

"Assim que tomou ciência dos fatos, a PM instaurou um procedimento apuratório. As imagens veiculadas pela reportagem bem como a das câmeras operacionais estão sendo analisadas. As devidas medidas administrativas e legais cabíveis serão adotadas diante das irregularidades", afirma o órgão.