Cães foram resgatados em bagageiro de ônibus nessa terça-feira (23/4), no km 16 da BR-153 em Porangatu em Goiás

Seis cachorros, vítimas de maus-tratos, foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando eram transportados em um bagageiro de ônibus. O flagrante foi feito nessa terça-feira (23/4), no km 16 da BR-153 em Porangatu, na Região Norte de Goiás.

O ônibus saiu de Frutal, na Região do Triângulo de Minas Gerais, com destino a Viana, no Maranhão. Se a PRF não fizesse o flagrante, os animais viajariam cerca de 2,5 mil quilômetros em condições insalubres, sem conforto ou segurança, correndo risco de vida.

O motorista, de 56 anos, foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil local e deve responder pelos crimes de maus-tratos. Questionado, o homem informou que é trabalhador rural e que estaria levando os cães a Viana (MA). De acordo com ele, os animais pertencem a um casal que seguia viagem em um veículo particular.