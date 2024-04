Um paciente do Hospital da Restauração, no Recife (PE), roubou a arma de vigilantes durante a troca de plantão e matou um dos seguranças do local. O agressor também foi morto a tiros ao tentar fugir. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (26/4). As informações são do g1.



O homem que roubou a arma estava internado no setor de ortopedia e não teve o nome divulgado. O segurança atingido e morto, identificado como Nivaldo Bezerra da Silva, estava cumprindo o último plantão antes de se aposentar. Profissionais de saúde tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu na emergência do hospital.







Outro vigilante também foi atingido por disparo no peito, mas não ficou ferido porque tinha a proteção do colete à provas de balas. O paciente teria roubado a arma dos funcionários que fazem a vigilância do hospital durante a troca de plantão.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil e com a direção do Hospital da Restauração para saber mais informações sobre o caso, mas até a última atualização desta matéria o jornal não obteve retorno.