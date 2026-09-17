Fuga de cinema: homem quebra algemas e ataca policiais em tribunal
Após ouvir sentença em Ohio, suspeito agride dois agentes e quase escapa do prédio; ação foi registrada por câmeras de segurança e viralizou
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Um homem tentou fugir de um tribunal nos Estados Unidos na segunda-feira (14/9), logo após ouvir sua sentença. O suspeito, identificado como Timothy Reaggle, quebrou as algemas, agrediu policiais e quase conseguiu escapar do prédio antes de ser contido.
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O caso aconteceu em Lisbon, no estado de Ohio. De acordo com o xerife Brian McLaughlin, Reaggle tinha acabado de ser sentenciado por agressão e por desobedecer a uma ordem policial.
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Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. O vídeo mostra Reaggle deixando a sala do tribunal escoltado por um agente. Na sequência, ele rompe as algemas e atinge a garganta do policial.
Após o primeiro ataque, o homem corre e agride um segundo agente. Ele tentou escapar pela escadaria do tribunal e chegou perto da saída principal do edifício. Um policial o deteve com uma arma de choque antes que ele conseguisse sair.
Os dois policiais agredidos foram encaminhados a um hospital. Segundo o xerife, os agentes sofreram fraturas, mas já receberam alta.
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Reaggle agora deve responder por novas acusações relacionadas à tentativa de fuga e aos ataques contra os policiais.