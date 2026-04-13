A expectativa no Brasil pela possível extradição de Ramagem depois da prisão nos EUA

A prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em Orlando, confirmada pela Polícia Federal nesta segunda-feira, 13, encerra um período de 7 meses em que o ex-diretor da Abin figurava como foragido da Justiça brasileira. O ex-deputado ) foi localizado pelo PlatôBR em novembro de 2025 vivendo em um condomínio de luxo em North Miami, EUA.

Condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em setembro de 2025 a mais de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, Ramagem deixou o país de forma clandestina antes da conclusão do julgamento e passou a ser alvo de cooperação internacional. A detenção foi realizada pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas) por questões migratórias. Segundo autoridades brasileiras, ele estava em situação irregular nos Estados Unidos. A inclusão de seu nome na lista de difusão da Interpol, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, ampliou o alcance das buscas e permitiu a atuação de autoridades estrangeiras.

As investigações da Polícia Federal indicam que Ramagem cruzou a fronteira com a Guiana por Roraima sem registro oficial e embarcou em Georgetown rumo aos Estados Unidos utilizando passaporte diplomático, mesmo após ordem de cancelamento. O trajeto ocorreu no mesmo período em que o STF concluía o julgamento do núcleo central da articulação golpista. Com a captura, Ramagem era o último integrante do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe que ainda não cumpria a condenação criminal.

Embora a prisão tenha ocorrido por razões migratórias, o Itamaraty aguarda informações oficiais da Casa Branca sobre o possível retorno do ex-diretor da Abin para o Brasil. O pedido de extradição foi formalizado pelo governo brasileiro no fim de 2025 e segue sob análise das autoridades norte-americanas. A prisão ocorre em meio a sanções administrativas já impostas ao ex-deputado, como o bloqueio de vencimentos e o cancelamento de documentos oficiais. Aliados sustentam que o bolsonarista pretendia solicitar asilo político a algum país que manteve bom relacionamento durante o governo de Jair Bolsonaro.

A Polícia Federal também aguarda uma posição do governo americano em relação ao pedido de extradição motivado pela condenação devido à participação na trama golpista. “A prisão é fruto da cooperação internacional Brasil -Estados Unidos no combate ao crime organizado” afirmou o diretor-geral da PF ao portal G1. “Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular”, completou.

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Em entrevista à Globonews na tarde desta segunda-feira, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que que, embora não tenham se pronunciado sobre o assunto, as autoridades americanas analisam o pedido de extradição, reforçado há poucos dias pelo Itamaraty e pelo Ministério da Justiça.