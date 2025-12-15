Sem cargo na PF e perto de ser cassado, Ramagem tenta escapar de extradição

Com cassação do mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), por ordem do STF, e a decisão da parlamentar de renunciar ao mandato para tentar permanecer na Itália, onde está presa, a vez é do deputado Alexandre Ramagem (PL-SP). Condenado a 16 anos de prisão na trama golpista pelo STF, ele fugiu do país nos últimos dias do julgamento. Nesta segunda-feira, 15, o ministro Alexandre de Moraes oficializou o pedido de extradição do parlamentar, que se encontra nos Estados Unidos.

Moraes determinou o início do cumprimento da pena de Ramagem, condenado por três tipos de crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou pela manhã que Ramagem deixou o Brasil via Rondônia, onde atuou como delegado da PF, usou passaportes diplomático e teve ajuda de pessoas da região. Um grupo que teria “facilitado a fuga do parlamentar” foi investigado e o filho de um garimpeiro foi preso. “Houve apreensão de celular e materiais. Ele vai ser interrogado e a partir daí teremos novos detalhes”, afirmou o diretor-geral da PF, durante um café com jornalistas na sede da corporação, em Brasília, para fazer um balanço dos trabalhos do ano.

Condenado junto com Bolsonaro na Primeira Turma do STF no dia 11 de setembro, Ramagem saiu do país dois dias antes, por Rondônia, pela fronteira terrestre com a Guiana, sem passar por barreiras de fiscalização, e seguiu até Georgetown, capital do país. No dia da sentença, embarcou em um avião para os Estados Unidos, usando seu passaporte diplomático.

Ramagem nega que tenha fugido do Brasil. Segundo revelou o PlatôBR, ele vive com a família nos Estados Unidos. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou nesta segunda que o parlamentar tenta asilo político nos Estados Unidos e, se houver possibilidade, ele pode renunciar ao mandato. Ao retornar ao Brasil, se a extradição for viabilizada, o condenado terá perdido o cargo da PF, o de deputado – se não renunciar, ele será cassado por ordem do Supremo – e será preso.