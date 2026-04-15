Ex-deputado federal Alexandre Ramagem deixa a prisão nos EUA

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, deixou, nesta quarta-feira (15), a prisão nos Estados Unidos, dois dias depois de ser detido por agentes de imigração, segundo seus aliados e a imprensa brasileira.

Foragido da Justiça, Ramagem — que é delegado da Polícia Federal e dirigiu a Abin, a Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) — foi condenado a 16 anos de prisão no mesmo processo que resultou na condenação do ex-presidente.

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho mais novo de ex-presidente e radicado nos Estados Unidos, disse na rede social X que Ramagem está "solto e em casa".

Em sua mensagem, agradeceu ao presidente Donald Trump, aliado de seu pai, e ao secretário de Estado Marco Rubio a "sensibilidade em tratar do caso deste verdadeiro herói nacional".

A imprensa brasileira noticiou a libertação de Ramagem, mas sem detalhar sua atual situação migratória nos Estados Unidos.

O influenciador Paulo Figueiredo, muito próximo da família Bolsonaro, disse no X que Ramagem não pagou fiança para deixar a prisão porque "foi verificado que a situação imigratória dele é absolutamente regular".

"Ele não responderá a nenhum processo criminal", acrescentou.

Nesta quarta-feira, o nome de Ramagem, de 53 anos, não aparacia nas buscas no site da polícia de imigração dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), onde constava há dois dias.

O ICE, por sua vez, não respondeu oportunamente aos pedidos de explicação da AFP.

Ramagem foi detido na segunda-feira no que a Polícia Federal descreveu como "fruto da cooperação policial internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado".

Figueiredo havia dito então que Ramagem tinha sido preso "por uma infração leve de trânsito" e negou qualquer participação das autoridades brasileiras na operação.

Segundo o influenciador, Ramagem tem status migratório legal enquanto espera a tramitação de um pedido de asilo.

O ex-deputado fugiu do Brasil pela Guiana, sem passar pelo controle migratório e entrou nos Estados Unidos com um passaporte diplomático, segundo a imprensa brasileira.

O Brasil solicitou formalmente a sua extradição em dezembro.

Homem de confiança de Bolsonaro, Ramagem foi acusado de integrar o núcleo central da trama golpista que buscava manter o ex-presidente no poder, apesar de sua derrota nas eleições de 2022 para o atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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