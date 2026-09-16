Homem invade casa, usa banheira e fica obcecado por patinho de borracha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A polícia da Geórgia procura por um suspeito que invadiu uma propriedade para usar a banheira de hidromassagem externa do local. Câmeras de segurança registraram o homem, que também demonstrou uma fixação por um pato de borracha.

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O vídeo de vigilância mostrou o homem não identificado no imóvel, no último dia 1º de setembro. As imagens flagraram o suspeito entrando na piscina e relaxando na banheira.

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Durante o tempo que passou na hidromassagem, o homem pareceu ficar fascinado pelo brinquedo. Segundo o Departamento de Polícia do Condado de Chatham, ele passou mais de 10 minutos interagindo intensamente com o pato de borracha.

Antes de deixar o local de bicicleta, o invasor furtou diversas toalhas de praia de luxo, avaliadas em US$ 1.200 (R$ 6.170). "Obviamente não é o maior crime com que lidamos este mês, mas tem um grande fator de repulsa", afirmou a polícia em um comunicado.

O departamento acrescentou que gostaria de encontrar o homem para que ele não repita a ação na casa de outra pessoa. Jeff Hadley, chefe de polícia do Condado de Chatham, também comentou a situação inusitada.

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"Ouvimos muitas piadas, mas, falando sério, queremos encontrar este suspeito e dar aos proprietários e vizinhos algumas respostas reais sobre quem estava na área agindo assim no meio da noite", declarou Hadley.