Homem invade casa, usa banheira e fica obcecado por patinho de borracha
Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito relaxa em uma banheira e interage intensamente com o brinquedo antes de fugir
compartilhe
A polícia da Geórgia procura por um suspeito que invadiu uma propriedade para usar a banheira de hidromassagem externa do local. Câmeras de segurança registraram o homem, que também demonstrou uma fixação por um pato de borracha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O vídeo de vigilância mostrou o homem não identificado no imóvel, no último dia 1º de setembro. As imagens flagraram o suspeito entrando na piscina e relaxando na banheira.
Leia Mais
-
MG: cachorro alerta moradores e suspeito de 25 furtos acaba preso
-
Homem é preso ao instalar câmera de monitoramento furtada em sua casa
-
MG: Cadeira de rodas era disfarce de ladrão que pulava muros
Durante o tempo que passou na hidromassagem, o homem pareceu ficar fascinado pelo brinquedo. Segundo o Departamento de Polícia do Condado de Chatham, ele passou mais de 10 minutos interagindo intensamente com o pato de borracha.
Antes de deixar o local de bicicleta, o invasor furtou diversas toalhas de praia de luxo, avaliadas em US$ 1.200 (R$ 6.170). "Obviamente não é o maior crime com que lidamos este mês, mas tem um grande fator de repulsa", afirmou a polícia em um comunicado.
Leia Mais
O departamento acrescentou que gostaria de encontrar o homem para que ele não repita a ação na casa de outra pessoa. Jeff Hadley, chefe de polícia do Condado de Chatham, também comentou a situação inusitada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"Ouvimos muitas piadas, mas, falando sério, queremos encontrar este suspeito e dar aos proprietários e vizinhos algumas respostas reais sobre quem estava na área agindo assim no meio da noite", declarou Hadley.