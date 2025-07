Ladrão invade casa e observa mulher dormindo nua por 32 minutos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem invadiu a casa de um casal em Marbella, na Espanha, e passou 32 minutos circulando pelo imóvel. Ele passou a maior parte do tempo dentro do quarto, onde usou uma lanterna para observar a mulher, que dormia nua ao lado do marido. Antes de sair, o invasor furtou 300 euros (R$ 1.950).

O crime ocorreu em 2 de junho, mas só agora o casal divulgou as imagens. A vítima, Pilar, dormia ao lado do marido, Alex, ambos completamente alheios à presença do intruso.

As imagens do sistema de vigilância revelam que o criminoso entrou no quarto oito vezes, usando luvas, meias e o rosto coberto com um lenço, aparentemente para não deixar rastros. Em vários momentos, ele se posiciona aos pés da cama e aponta uma lanterna para o corpo da mulher, observando-a enquanto ela dormia.

“Aquele homem não veio à minha casa para roubar. Ele veio para fazer algo comigo. Ele entrou no nosso quarto oito vezes para olhar minhas partes íntimas”, disse Pilar ao jornal El Mundo.

“Ela se sentiu violada em sua privacidade. Um predador doentio a observava em um lugar onde deveríamos estar seguros”, completou Alex.

O casal só descobriu o crime dias depois, ao notar a ausência do dinheiro e revisar as câmeras de segurança. O filho de 18 anos, que também dormia na casa, em um quarto ao lado, não percebeu a invasão.

Inicialmente, Pilar teve receio de denunciar o caso à polícia por estar nua nas imagens, temendo a exposição. Foi com apoio de amigos e familiares que decidiu buscar justiça. “Ela estava aterrorizada. Dormiu sozinha na noite anterior e ficou imaginando o que poderia ter acontecido se ele tivesse voltado”, relatou Alex.

Desde o episódio, Pilar vive sob tensão: passou a trancar portas e janelas a todo momento, sofre com pesadelos constantes e está recebendo acompanhamento psicológico.

A polícia espanhola investiga o caso como invasão de domicílio com conotação sexual e está analisando as imagens para tentar identificar o criminoso. Até o momento, ninguém foi preso.