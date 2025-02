Vídeo: mulher diz ter sido filmada nua por drone do vizinho

A empresária Milena Augusta, de 35 anos, foi vítima de uma invasão de privacidade em seu apartamento em São Vicente, no litoral paulista, no dia 12 de fevereiro. A mulher disse que estava nua quando percebeu a movimentação de um drone, que se manteve parado na frente de sua janela.

De acordo com a vítima, que mora no 2° andar de um prédio no Bairro Boa Vista, o sentimento após a situação foi de extremo desconforto e exposição. Milena disse à TV Globo que o objeto ficou por um bom tempo em frente à sua residência, dando a entender que estava sendo filmada.

Não é o primeiro caso de espionagem

A empresária revelou que esse não foi o primeiro caso em que teve sua intimidade violada por um drone. No final do mês passado, Milena percebeu a presença de um drone em sua janela, mas naquele caso, o objeto ficou menos tempo espionando.

As situações causaram desconforto na vítima, que, após os episódios, desenvolveu receio em ficar com as janelas abertas em sua própria casa. A Prefeitura de São Vicente lamentou o ocorrido, através de uma nota.

A administração municipal garantiu que vai estudar possíveis medidas para evitar situações semelhantes. Além disso, reforçou a importância de registrar um boletim de ocorrência (BO) junto às autoridades policiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Existem regras para o uso do equipamento

Os drones são aeromodelos para uso recreativo e Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS) para uso não recreativo. Os voos são limitados a 400 pés (120 metros) para evitar riscos ao tráfego aéreo tripulado. Além disso, devem manter uma distância mínima de 30 metros de pessoas não envolvidas ou sem consentimento.