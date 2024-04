crédito: Google maps/Gabinete do Xerife do Condado de Douglas/

A professora substituta em Nebraska, nos Estados Unidos, Erin Ward, de 45 anos, foi presa no sábado (13/4) depois de ser flagrada nua em um carro na companhia de um estudante, de 17. A informação é da emissora KETV.



Nesta terça-feira (16/4), o jornal New York Post divulgou que a mulher, mãe de três filhos, é casada com Doug Ward, funcionário do alto escalão do governo federal, formado em Harvard. Segundo a publicação estadunidense, Doug serviu no Comando Estratégico dos EUA do Pentágono por quase duas décadas, conforme seu perfil no LinkedIn.

Na ocasião, policiais receberam uma ligação informando sobre um carro suspeito estacionado em um beco sem saída e flagraram a professora e o estudante no banco de trás do veículo, que pertence a Ward e seu marido.



O jovem se assustou, pulou para o banco da frente e assumiu a direção, deixando o local. No entanto, cerca de dois quarteirões depois, ele bateu o carro e fugiu a pé. Posteriormente, o adolescente foi achado vestindo apenas cueca e camiseta. A mulher, que permaneceu no local, admitiu ter mantido relações sexuais com o jovem.

As autoridades encontraram com Erin Ward sua identidade das escolas públicas de Omaha, cidade do estado de Nebraska, no Condado de Douglas. Ela é professora substituta na Burke High School, onde o jovem foi identificado como estudante. Ela também leciona em outras escolas na área de Omaha.



No tribunal, ela foi acusada de abuso sexual por um funcionário da escola e condenada à prisão sob fiança de US$ 25 mil. Caso pague o valor, Ward não poderá ter contato com a vítima ou qualquer outro menor.

A professora pode pegar até 20 anos de detenção se for condenada, informou o New York Post. Por outro lado, ela se livra das acusações de estupro porque o adolescente estava acima da idade de consentimento em Nebraska, que é de 16 anos.