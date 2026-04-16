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Homem é preso por furtar calcinha de varal em MG

Vizinha viu suspeito invadir casa e pegar peça íntima no interior do estado

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/04/2026 08:34

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Ainda conforme a vítima, o suspeito já havia sido visto em outras ocasiões olhando por cima do muro do imóvel
Ainda conforme a vítima, o suspeito já havia sido visto em outras ocasiões olhando por cima do muro do imóvel - (Imagem Ilustrativa) crédito: Wikimedia Commons/Reprodução

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante por furtar uma peça íntima de um varal em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba. O caso ocorreu na tarde dessa quarta-feira (15/4), em uma casa no Bairro Serra Negra.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima do furto relatou que viu o vizinho pular o muro da residência, pegar a peça íntima e retornar para casa sem ter visto que estava sendo observado.

Ainda conforme a vítima, o suspeito já havia sido visto em outras ocasiões olhando por cima do muro do imóvel.

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Os militares foram até a casa do homem, onde ele foi encontrado em visível estado de embriaguez. Questionado, ele negou o crime e se recusou a dar mais explicações.

Com autorização da moradora, foi realizada busca na residência, mas o objeto furtado não foi encontrado.

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Diante dos indícios, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

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