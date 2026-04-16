Homem é preso por furtar calcinha de varal em MG

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante por furtar uma peça íntima de um varal em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba. O caso ocorreu na tarde dessa quarta-feira (15/4), em uma casa no Bairro Serra Negra.

Segundo a Polícia Militar, a vítima do furto relatou que viu o vizinho pular o muro da residência, pegar a peça íntima e retornar para casa sem ter visto que estava sendo observado.

Ainda conforme a vítima, o suspeito já havia sido visto em outras ocasiões olhando por cima do muro do imóvel.

Os militares foram até a casa do homem, onde ele foi encontrado em visível estado de embriaguez. Questionado, ele negou o crime e se recusou a dar mais explicações.

Com autorização da moradora, foi realizada busca na residência, mas o objeto furtado não foi encontrado.

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Diante dos indícios, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.