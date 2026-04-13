Celular toca e 'entrega' mulher que escondia no corpo 12 aparelhos furtados

Uma mulher de 30 anos e um homem de 48 foram presos em Ipatinga (MG), no Vale do Rio Doce, com 12 celulares furtados durante um evento em Governador Valadares (MG).

Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu depois de informações do Copom indicarem que um veículo transportava aparelhos possivelmente furtados.

Durante a revista, os militares encontraram os celulares escondidos de forma incomum: enrolados em papel alumínio e presos ao corpo da mulher, por baixo da roupa. A estratégia, segundo a polícia, seria para dificultar a identificação dos aparelhos.

No entanto, durante a revista, um dos celulares tocou. Uma policial atendeu a ligação, e um das vítimas reconheceu o aparelho, confirmando que havia sido furtado no evento.

Aos militares, os suspeitos disseram que foram contratados para transportar os celulares até Belo Horizonte (MG). A polícia investiga a participação de um terceiro envolvido, responsável por recrutar ambos.

A suspeita é de que o grupo atue em furtos em eventos com grande público, como shows e festas. O veículo foi removido para um pátio credenciado, e os suspeitos foram encaminhados ao hospital e, posteriormente, à delegacia.

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Três vítimas já foram identificadas e reconheceram os aparelhos recuperados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.