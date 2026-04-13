Assine
overlay
Início Gerais
TENTOU ESCONDER

Celular toca e 'entrega' mulher que escondia no corpo 12 aparelhos furtados

Suspeitos foram presos com 12 celulares levados de evento em Governador Valadares

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/04/2026 07:21 - atualizado em 13/04/2026 07:32

compartilhe

SIGA
×
No entanto, durante a ocorrência, um dos celulares tocou. Uma policial atendeu a ligação, e a vítima reconheceu o aparelho, confirmando que havia sido furtado no evento
Durante a ocorrência, um dos celulares tocou. Uma policial atendeu a ligação, e a vítima reconheceu o aparelho, confirmando que havia sido furtado no evento crédito: PMMG/Reprodução

Uma mulher de 30 anos e um homem de 48 foram presos em Ipatinga (MG), no Vale do Rio Doce, com 12 celulares furtados durante um evento em Governador Valadares (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu depois de informações do Copom indicarem que um veículo transportava aparelhos possivelmente furtados.

Durante a revista, os militares encontraram os celulares escondidos de forma incomum: enrolados em papel alumínio e presos ao corpo da mulher, por baixo da roupa. A estratégia, segundo a polícia, seria para dificultar a identificação dos aparelhos.

Leia Mais

No entanto, durante a revista, um dos celulares tocou. Uma policial atendeu a ligação, e um das vítimas reconheceu o aparelho, confirmando que havia sido furtado no evento.

Aos militares, os suspeitos disseram que foram contratados para transportar os celulares até Belo Horizonte (MG). A polícia investiga a participação de um terceiro envolvido, responsável por recrutar ambos.

A suspeita é de que o grupo atue em furtos em eventos com grande público, como shows e festas. O veículo foi removido para um pátio credenciado, e os suspeitos foram encaminhados ao hospital e, posteriormente, à delegacia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Três vítimas já foram identificadas e reconheceram os aparelhos recuperados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

bh furto governador-valadares ipatinga minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay