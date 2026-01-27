Padre transforma música de Taylor Swift em sermão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O padre canadense Eric Mah viralizou nas redes sociais após usar uma música de Taylor Swift como ponto de partida para um sermão sobre rejeição, amor e fé. O reverendo pregou uma homilia inspirada em “The Fate of Ophelia” (“O Destino de Ofélia”), canção escrita pela cantora para o noivo, Travis Kelce, astro do Kansas City Chiefs.





O sermão foi apresentado na paróquia St. James, em Colgan, na província de Ontário, e publicado posteriormente no TikTok e no Instagram do padre, no perfil Catholic Latte. O vídeo acumulou mais de 4,4 milhões de visualizações, tornando-se o conteúdo mais popular já publicado por Mah. “Com certeza, foi a minha homilia mais vista”, afirmou o religioso ao jornal The Post.

Na pregação, Mah explicou que Swift recorre à personagem Ofélia, de Hamlet, de William Shakespeare — tradicionalmente associada à dor, rejeição e abandono — como metáfora de sua vida amorosa antes de conhecer Kelce. “Ela usa Ofélia como uma analogia para seus relacionamentos anteriores”, disse.

“O que ela está basicamente dizendo é: por muito tempo eu estive perdida, procurando por amor… tudo o que encontrei foi rejeição e dor… mas então você chegou, curou meu coração partido e agora estou salva de uma vida sem amor”, afirmou Mah durante o sermão.

A partir dessa leitura, o padre conectou a música a uma mensagem religiosa mais ampla. “Deus vê a dor de todos vocês. Saibam que vocês sempre serão aceitos pelo Messias. Vocês sempre serão amados por Deus”, pregou.

A mistura de cultura pop com espiritualidade caiu no gosto do público. Nos comentários, fãs de Taylor Swift demonstraram entusiasmo com a abordagem. “Eu amo um padre fã da Taylor”, escreveu uma seguidora. “Jesus e Taylor. Sim, por favor!”, comentou outro. “Eu nunca quis tanto ir à igreja”, disse outro perfil.

Até pessoas que se declararam não religiosas reagiram positivamente. “Não sou religioso, mas se ele está pregando sobre Taylor Swift, aparecerei todos os domingos”, escreveu um usuário.

Mah contou que percebeu que muitos seguidores marcaram Taylor Swift nos comentários. “Tenho esperança de que ela veja isso algum dia”, disse. Segundo o padre, a ideia do sermão surgiu depois que percebeu que “The Fate of Ophelia”, faixa do álbum mais recente da cantora, “The Life of a Showgirl”, havia alcançado o primeiro lugar na América do Norte.

“Era um título incomum e provocativo. Isso me levou a pesquisar a referência shakespeariana, o que se tornou uma ótima oportunidade para falar sobre o amor de Deus de uma forma única e acessível”, explicou. Ele acrescentou que a reação da congregação foi positiva. “Eles ficaram agradavelmente surpresos. Havia uma curiosidade genuína em ver como a música se conectaria ao Evangelho”, apontou.

Formado em literatura inglesa e em direito, Mah é conhecido por adotar uma abordagem contemporânea em suas homilias. Pastor de perfil progressista e apresentador de um podcast, ele costuma citar filmes como “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, “O Ultimato Bourne”, “A Proposta” e “Separados pelo Casamento” para dialogar com o público.

“Na evangelização, muitas vezes esquecemos que o primeiro passo é despertar o interesse das pessoas e encontrá-las onde elas estão. Usar algo que já cativa o público pode ajudar a aprofundar o relacionamento delas com Cristo e o Evangelho”, afirmou.

Pelos comentários deixados no vídeo, a estratégia parece funcionar. “É assim que nossos padres deveriam agir para atrair mais jovens para a igreja”, escreveu um seguidor. “Se todas as homilias fossem assim, as igrejas estariam cheias”, apontou outro.

