Assine
overlay
Início Internacional
ENSINAMENTO POP

Padre transforma música de Taylor Swift em sermão

Padre canadense usou a música "The Fate of Ophelia", de Taylor Swift, para falar sobre dor emocional, rejeição e a presença de Deus na vida das pessoas

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/01/2026 12:48

compartilhe

SIGA
x
Padre usou a música 'The fate of Ophelia' para falar sobre fé e amor de Deus
Padre usou a música 'The fate of Ophelia' para falar sobre fé e amor de Deus crédito: Reprodução / YouTube

O padre canadense Eric Mah viralizou nas redes sociais após usar uma música de Taylor Swift como ponto de partida para um sermão sobre rejeição, amor e fé. O reverendo pregou uma homilia inspirada em “The Fate of Ophelia” (“O Destino de Ofélia”), canção escrita pela cantora para o noivo, Travis Kelce, astro do Kansas City Chiefs.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


O sermão foi apresentado na paróquia St. James, em Colgan, na província de Ontário, e publicado posteriormente no TikTok e no Instagram do padre, no perfil Catholic Latte. O vídeo acumulou mais de 4,4 milhões de visualizações, tornando-se o conteúdo mais popular já publicado por Mah. “Com certeza, foi a minha homilia mais vista”, afirmou o religioso ao jornal The Post.

Na pregação, Mah explicou que Swift recorre à personagem Ofélia, de Hamlet, de William Shakespeare — tradicionalmente associada à dor, rejeição e abandono — como metáfora de sua vida amorosa antes de conhecer Kelce. “Ela usa Ofélia como uma analogia para seus relacionamentos anteriores”, disse.

“O que ela está basicamente dizendo é: por muito tempo eu estive perdida, procurando por amor… tudo o que encontrei foi rejeição e dor… mas então você chegou, curou meu coração partido e agora estou salva de uma vida sem amor”, afirmou Mah durante o sermão.

A partir dessa leitura, o padre conectou a música a uma mensagem religiosa mais ampla. “Deus vê a dor de todos vocês. Saibam que vocês sempre serão aceitos pelo Messias. Vocês sempre serão amados por Deus”, pregou.

A mistura de cultura pop com espiritualidade caiu no gosto do público. Nos comentários, fãs de Taylor Swift demonstraram entusiasmo com a abordagem. “Eu amo um padre fã da Taylor”, escreveu uma seguidora. “Jesus e Taylor. Sim, por favor!”, comentou outro. “Eu nunca quis tanto ir à igreja”, disse outro perfil. 

Leia Mais

Até pessoas que se declararam não religiosas reagiram positivamente. “Não sou religioso, mas se ele está pregando sobre Taylor Swift, aparecerei todos os domingos”, escreveu um usuário.

Mah contou que percebeu que muitos seguidores marcaram Taylor Swift nos comentários. “Tenho esperança de que ela veja isso algum dia”, disse. Segundo o padre, a ideia do sermão surgiu depois que percebeu que “The Fate of Ophelia”, faixa do álbum mais recente da cantora, “The Life of a Showgirl”, havia alcançado o primeiro lugar na América do Norte.

“Era um título incomum e provocativo. Isso me levou a pesquisar a referência shakespeariana, o que se tornou uma ótima oportunidade para falar sobre o amor de Deus de uma forma única e acessível”, explicou. Ele acrescentou que a reação da congregação foi positiva. “Eles ficaram agradavelmente surpresos. Havia uma curiosidade genuína em ver como a música se conectaria ao Evangelho”, apontou.

Formado em literatura inglesa e em direito, Mah é conhecido por adotar uma abordagem contemporânea em suas homilias. Pastor de perfil progressista e apresentador de um podcast, ele costuma citar filmes como “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, “O Ultimato Bourne”, “A Proposta” e “Separados pelo Casamento” para dialogar com o público.

“Na evangelização, muitas vezes esquecemos que o primeiro passo é despertar o interesse das pessoas e encontrá-las onde elas estão. Usar algo que já cativa o público pode ajudar a aprofundar o relacionamento delas com Cristo e o Evangelho”, afirmou.

Pelos comentários deixados no vídeo, a estratégia parece funcionar. “É assim que nossos padres deveriam agir para atrair mais jovens para a igreja”, escreveu um seguidor. “Se todas as homilias fossem assim, as igrejas estariam cheias”, apontou outro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nova turnê mundial do porto-riquenho Bad Bunny, iniciada no fim de 2025, está redefinindo os padrões de sucesso na indústria musical.- Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
A nova turnê mundial do porto-riquenho Bad Bunny, iniciada no fim de 2025, está redefinindo os padrões de sucesso na indústria musical. Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
Em apenas 12 shows, o artista arrecadou 107 milhões de dólares (cerca de R$ 576 milhões), superando marcas históricas de ícones como Shakira e Karol G.-Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
Em apenas 12 shows, o artista arrecadou 107 milhões de dólares (cerca de R$ 576 milhões), superando marcas históricas de ícones como Shakira e Karol G. Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
A estreia aconteceu no Caribe, com duas apresentações na República Dominicana, que reuniram mais de 64 mil pessoas e renderam US$ 7,9 milhões.- Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A estreia aconteceu no Caribe, com duas apresentações na República Dominicana, que reuniram mais de 64 mil pessoas e renderam US$ 7,9 milhões. Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
No México, Bunny realizou oito shows esgotados no Estadio GNP Seguros, atraindo 518 mil espectadores e arrecadando US$ 86,7 milhões, com média superior a US$ 10 milhões por noite — um feito inédito no estádio.-Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
No México, Bunny realizou oito shows esgotados no Estadio GNP Seguros, atraindo 518 mil espectadores e arrecadando US$ 86,7 milhões, com média superior a US$ 10 milhões por noite — um feito inédito no estádio. Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Apesar de Shakira ter vendido mais ingressos no total em 12 datas no mesmo local, o porto-riquenho a superou financeiramente, mesmo com menos apresentações.-Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Apesar de Shakira ter vendido mais ingressos no total em 12 datas no mesmo local, o porto-riquenho a superou financeiramente, mesmo com menos apresentações. Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A nova etapa começa agora na América do Sul, com shows no Chile e no Brasil, e ainda restam cerca de 75% da turnê mundial, incluindo estreias na Austrália, Japão e Europa.- Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A nova etapa começa agora na América do Sul, com shows no Chile e no Brasil, e ainda restam cerca de 75% da turnê mundial, incluindo estreias na Austrália, Japão e Europa. Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Mantido o ritmo atual, a expectativa é que Bad Bunny supere sua própria turnê de 2022, na qual arrecadou US$ 314 milhões, consolidando a Debí Tirar Más Fotos como a maior turnê de sua trajetória.- Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Mantido o ritmo atual, a expectativa é que Bad Bunny supere sua própria turnê de 2022, na qual arrecadou US$ 314 milhões, consolidando a Debí Tirar Más Fotos como a maior turnê de sua trajetória. Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música.-Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música. Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente.- Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente. Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras.-Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras. Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional.-Divulgac?a?o
A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional. Divulgac?a?o
O primeiro grande impulso veio com o single “Soy Peor”, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina.-Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
O primeiro grande impulso veio com o single “Soy Peor”, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina. Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia,
Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia, "X 100PRE", seguido por projetos impactantes como "YHLQMDLG" e "El Último Tour del Mundo". Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
"El Último Tour del Mundo", inclusive, entrou para a história ao se tornar o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200, nos Estados Unidos. Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
A consagração definitiva aconteceu em 2022, com
A consagração definitiva aconteceu em 2022, com "Un Verano Sin Ti", álbum que permaneceu 13 semanas no topo da Billboard 200 e se tornou o mais reproduzido de todos os tempos no Spotify. Divulgac?a?o
A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo.-Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo. Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Paralelamente à música, ele expandiu sua atuação para o cinema e a televisão. Em 2022, integrou o elenco de
Paralelamente à música, ele expandiu sua atuação para o cinema e a televisão. Em 2022, integrou o elenco de "Trem Bala", contracenando com Brad Pitt. Divulgac?a?o
No ano seguinte, participou de
No ano seguinte, participou de "Cassandro", filme inspirado na trajetória real do lutador mexicano Saúl Armendáriz. Reproduc?a?o
Em 2025, voltou às telas em
Em 2025, voltou às telas em "Um Maluco no Golfe 2", ao lado de Adam Sandler, e em "Ladrões", com Austin Butler. Scott Yamano/Netflix
Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série
Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série "Narcos", da Netflix, ampliando ainda mais seu alcance artístico além da música. Reprodução
Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez — ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 — batendo artistas pop globais como Taylor Swift. - Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez — ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 — batendo artistas pop globais como Taylor Swift. Reprodução do Instagram @badbunnyprnation

Tópicos relacionados:

cultura internet musica redes-sociais religiao taylor-swift

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay