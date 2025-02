Trump critica Taylor Swift após vaias no Super Bowl

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou a estrela pop Taylor Swift depois que a cantora foi vaiada no domingo durante o Super Bowl, na derrota do Kansas City Chiefs para o Philadelphia Eagles.

Trump, primeiro presidente em exercício a comparecer ao estádio para o Super Bowl, deixou o local pouco depois do intervalo. A partida terminou com a vitória de 40-22 dos Eagles sobre os Chiefs.

O presidente, no entanto, fez um comentário nas redes sociais sobre Swift, que também estava no Caesars Superdome para apoiar o namorado, Travis Kelce, atleta dos Chiefs.

Swift foi vaiada quando apareceu no telão durante uma pausa na partida.

"A única que teve uma noite mais difícil do que o Kansas City Chiefs foi Taylor Swift", escreveu Trump em uma mensagem em sua plataforma Truth Social.

"Ela foi VAIADA no estádio. MAGA (Make America Great again) é muito implacável!", completou.

Alguns minutos antes, Trump compartilhou a publicação de outra conta que mostrava a diferença de recepção que recebeu dos torcedores em Nova Orleans.

O presidente republicano foi aplaudido quando foi mostrado no telão dentro do estádio, durante a interpretação do hini nacional dos Estados Unidos.

Taylor Swift foi uma das principais celebridades a anunciar apoio à rival de Trump nas eleições de novembro, a democrata Kamala Harris.

Após o apoio À candidata democrata, Trump escreveu na Truth Social: "Odeio Taylor Swift".

